"Мы этого не примем": Кулеба послал Путину четкий сигнал

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никому не позволит навязывать себе уступки, чтобы избежать вторжения России и умиротворить президента РФ Владимира Путина.
Об этом он сказал в интервью CNN.
Кулеба также отметил, что Киев не пойдет ни на какие компромиссы.
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"Если кто-то пойдет на уступки по Украине, за спиной Украины, во-первых, мы этого не примем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание большой державы и следует ему… Мы много уже заплатили, в том числе 15 000 жизней наших граждан, чтобы обеспечить себе право решать свое будущее", – сказал он.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Кроме того, он поставил ультиматум Кремлю. Кулеба подчеркнул, что у Москвы никогда не было правдоподобной причины для того, чтобы стягивать более ста тысяч военных к границам Украины и нагнетать военную риторику. В то же время, напоминает министр, Украина не планировала и не планирует ни одну наступательную военную операцию на Донбассе.
- Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине. Причина в том, что Москва не добилась своей цели на переговорах с США и НАТО относительно нерасширения Альянса.