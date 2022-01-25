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"Ми цього не приймемо": Кулеба надіслав Путіну чіткий сигнал

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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25 січня, 17:15
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Україна має право вирішувати своє майбутнє, сказав міністр
Дмитро Кулеба (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Дмитро Кулеба (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна нікому не дозволить нав'язувати собі поступки, щоб уникнути вторгнення Росії та утихомирити президента РФ Володимира Путіна.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN .

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Кулеба також зазначив, що Київ не піде на жодні компроміси.

Якщо хтось піде на поступки по Україні, за спиною України, по-перше, ми цього не приймемо. Ми не будемо в становищі країни, яка бере трубку, чує вказівку великої держави і слідує їй... Ми багато вже заплатили, у тому числі 15 000 життів наших громадян, щоб забезпечити собі право вирішувати своє майбутнє", - сказав він.

Загроза вторгнення РФ в Україну

  • Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
  • Крім того, він поставив ультиматум Кремлю. Кулеба наголосив, що Москва ніколи не мала правдоподібної причини для того, щоб стягувати понад сто тисяч військових до кордонів України і нагнітати військову риторику. Водночас, нагадує міністр, Україна не планувала і не планує жодної наступальної військової операції на Донбасі.
  • Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює військові варіанти по Україні. Причина в тому, що Москва не досягла своєї мети на переговорах з США та НАТО щодо нерозширення Альянсу.

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