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Минобороны РФ вмешалось в столкновения Армении с Азербайджаном

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
16 ноября, 22:59
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После серии телефонных переговоров вечером наступило новое перемирие
Между собой не разговаривают президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян / Коллаж "Сегодня"
Между собой не разговаривают президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян / Коллаж "Сегодня"

С 18:30 по местному времени на армяно-азербайджанской границе было объявлено новое перемирие. Таким образом был завершен вспыхнувший 16 ноября конфликт между Арменией и Азербайджаном, в котором использовалось даже артиллерийское оружие.

Об этом сообщило Министерство обороны Армении.

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Переговоры

Перед этим состоялись интенсивные переговоры, в которых была задействована Россия, а также западные партнеры враждующих сторон.

Российские СМИ сообщили, что состоялся телефонный разговор министров обороны Армении и Российской Федерации, а также министра обороны России Сергея Шойгу с азербайджанским коллегой. Подключился даже президент РФ Владимир Путин, который провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Одновременно, США призвали Армению и Азербайджан немедленно возобновить переговоры, в том числе под эгидой Минской группы ОБСЕ.

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Министерство иностранных дел Франции выпустило обращение, в котором "выразило глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном и применением тяжелого вооружения, которое привело к многочисленным жертвам, особенно с армянской стороны".

Ситуация

  • Днем 16 ноября стало известно, что две враждующие страны Кавказа заявили о срыве перемирия и начале масштабные военные действия, а также о первых жертвах с обеих сторон.
  • По данным Армении, вооруженные силы Азербайджана пытались заблокировать автодорогу из Еревана в Горис. В случае блокирования этой дороги Сюникская область, граничащая с Азербайджаном и Ираном, оказалась бы отрезанной от Армении.
  • Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные начали операцию по захвату высот на кельбаджарском и лачинском участках границы Азербайджана.
  • В 2020 году война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах длилась 44 дня – с 27 сентября по 10 ноября. Завершилась она примирением сторон на выгодных для Баку условиях и вводом российских войск на спорную территорию.

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