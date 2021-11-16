Міноборони РФ втрутилося у зіткнення Вірменії з Азербайджаном

Після серії телефонних переговорів увечері настало нове перемир'я

Між собою не розмовляють президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян / Колаж "Сьогодні"

З 18:30 за місцевим часом на вірмено-азербайджанському кордоні було оголошено нове перемир'я. Таким чином було завершено конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, який спалахнув 16 листопада і в якому використовувалася навіть артилерійська зброя.

Про це повідомило Міністерство оборони Вірменії.

Реклама

Переговори

Перед цим відбулися інтенсивні переговори, в яких було задіяно Росію, а також західних партнерів сторін.

Російські ЗМІ повідомили, що відбулася телефонна розмова міністрів оборони Вірменії та Російської Федерації, а також міністра оборони Росії Сергія Шойгу із азербайджанським колегою. Підключився навіть президент РФ Володимир Путін, який провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Водночас США закликали Вірменію та Азербайджан негайно відновити переговори, у тому числі під егідою Мінської групи ОБСЄ.

Реклама

Міністерство закордонних справ Франції випустило звернення, в якому "висловило глибоке занепокоєння погіршенням ситуації на кордоні між Вірменією та Азербайджаном та застосуванням важкого озброєння, яке призвело до численних жертв, особливо з вірменської сторони".

Ситуація

Вдень 16 листопада стало відомо, що дві країни Кавказу заявили про зрив перемир'я і початок масштабних військових дій, а також про перші жертви з обох сторін.

За даними Вірменії, збройні сили Азербайджану намагалися заблокувати автодорогу з Єревану до Горіса. У разі блокування цієї дороги Сюнікська область, що межує з Азербайджаном та Іраном, виявилася б відрізаною від Вірменії.

Міноборони Азербайджану заявило, що вірменські військові розпочали операцію із захоплення висот на кельбаджарській та лачинській ділянках кордону Азербайджану.

У 2020 році війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах тривала 44 дні – з 27 вересня до 10 листопада. Завершилася вона примиренням сторін на вигідних Баку умовах та введенням російських військ на спірну територію.