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На Кавказі розпочалася нова війна між Азербайджаном та Вірменією (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
16 листопада, 19:23
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Бої йдуть за дорогу, яка пов'язує Сюнікську область із рештою Вірменії
Надходять перші повідомлення про загиблих та взятих у полон / Колаж "Сьогодні"
Надходять перші повідомлення про загиблих та взятих у полон / Колаж "Сьогодні"

16 листопада дві ворогуючі країни Кавказу заявили про зрив перемир'я і початок масштабних військових дій, а також перші жертви з двох сторін. З 8 листопада на кордоні Вірменії та Азербайджану зафіксували серію озброєних інцидентів.

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

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Заява Єревану

За даними Вірменії, бої зараз йдуть за двома напрямками – Джермук (Ваойдзорська область Вірменії) та Сісіан та Ангехакот (Сюнікська область Вірменії), збройні сили Азербайджану також намагаються заблокувати автодорогу з Єревану до Горісу. У разі блокування цієї дороги Сюнікська область, що межує з Азербайджаном та Іраном, виявиться відрізаною від Вірменії.

"Станом на 14:00 ситуація на східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону продовжує залишатися напруженою. Підрозділи ЗС Азербайджану вкотре вдалися до провокації, здійснивши напад на вірменські позиції, розташовані в цьому напрямку. Противник використовує артилерійські засоби, бронетехніку та бронетехніку калібру. Вірменська сторона зробила дії у відповідь. У противника є втрата бронетехніки" , – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Вірменії.

При цьому оборонне відомство Вірменії визнало, що в полон потрапили 12 вірменських військовослужбовців та опублікувало відео знищення бойової техніки супротивника.

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Заява Баку

Міноборони Азербайджану заявило, що вірменські військові розпочали операцію із захоплення висот на кельбаджарській та лачинській ділянках кордону Азербайджану.

"Азербайджанські військовослужбовці відобразили контратаку підрозділів збройних сил Вірменії. Бойова активність противника вздовж держкордону відстежується нашими підрозділами. Вірменські військовослужбовці у страху та сум'ятті залишають свої позиції, серед особового складу панує паніка. Жива сила та військова техніка збройних сил Вірменії під прицілом" , – говориться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

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Звернення до Кремля

Єреван заявляє, що збройні сили Азербайджану атакували та вторглися до східної частини суверенної республіки Вірменія. Отже, на думку Єревану, Азербайджан порушує тристоронню угоду від 9 листопада 2020 року про перемир'я, яке зупинило війну в Карабаху.

"Оскільки напад скоєно на суверенну територію Вірменії, згідно з договором від 1997 року ми звертаємося до РФ із закликом захистити територіальну цілісність Вірменії. Зараз готується письмове звернення", – заявив секретар радбезу Вірменії Армен Григорян.

Вірменська сторона виклала відео, яке, на їхню думку, демонструє сплановану атаку на їхню країну військ супротивника.

Війна рік тому

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