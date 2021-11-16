На Кавказе началась новая война между Азербайджаном и Арменией (видео)

Бои идут за дорогу, которая связывает Сюникскую область с остальной Арменией

Поступают первые сообщения о погибших и взятых в плен / Коллаж "Сегодня"

16 ноября две враждующие страны Кавказа заявили о срыве перемирия и начале масштабных военных действий, а также о первых жертвах с двух сторон. С 8 ноября на границе Армении и Азербайджана зафиксировали серию вооруженных инцидентов.

Об этом сообщает Би-Би-Си.

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Заявление Еревана

По данным Армении, бои сейчас идут по двум направлениям – Джермук (Ваойдзорская область Армении) и Сисиан и Ангехакот (Сюникская область Армении). Вооруженные силы Азербайджана также пытаются заблокировать автодорогу из Еревана в Горис. В случае блокирования этой дороги Сюникская область, граничащая с Азербайджаном и Ираном, окажется отрезанной от Армении.

"По состоянию на 14:00 ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной. Подразделения ВС Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, предприняв нападение на армянские позиции, расположенные в этом направлении. Противник использует артиллерийские средства, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла ответные действия. У противника имеется потеря бронетехники", – говорится в сообщении Министерства обороны Армении.

При этом оборонное ведомство Армении признало, что в плен попали 12 армянских военнослужащих и опубликовало видео уничтожения боевой техники противника.

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Заявление Баку

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные начали операцию по захвату высот на кельбаджарском и лачинском участках границы Азербайджана.

"Азербайджанские военнослужащие отразили контратаку подразделений вооруженных сил Армении. Боевая активность противника вдоль госграницы отслеживается нашими подразделениями. Армянские военнослужащие в страхе и смятении оставляют свои позиции, среди личного состава царит паника. Живая сила и военная техника вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находятся под прицелом", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

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Обращение к Кремлю

Ереван заявляет, что вооруженные силы Азербайджана атаковали и вторглись в восточную часть суверенной республики Армения. Таким образом, по мнению Еревана, Азербайджан нарушает трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года о перемирии, которое остановило войну в Карабахе.

"Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение", – заявил секретарь совбеза Армении Армен Григорян.

Армянская сторона выложила видео, которое, по их мнению, демонстрирует спланированную атаку на их страну войск противника.

Война год назад