Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Босния - Украина: онлайн Босния - Украина: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Власть События

На Кавказе началась новая война между Азербайджаном и Арменией (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
16 ноября, 19:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бои идут за дорогу, которая связывает Сюникскую область с остальной Арменией
Поступают первые сообщения о погибших и взятых в плен / Коллаж "Сегодня"
Поступают первые сообщения о погибших и взятых в плен / Коллаж "Сегодня"

16 ноября две враждующие страны Кавказа заявили о срыве перемирия и начале масштабных военных действий, а также о первых жертвах с двух сторон. С 8 ноября на границе Армении и Азербайджана зафиксировали серию вооруженных инцидентов.

Об этом сообщает Би-Би-Си.

Реклама

Заявление Еревана

По данным Армении, бои сейчас идут по двум направлениям – Джермук (Ваойдзорская область Армении) и Сисиан и Ангехакот (Сюникская область Армении). Вооруженные силы Азербайджана также пытаются заблокировать автодорогу из Еревана в Горис. В случае блокирования этой дороги Сюникская область, граничащая с Азербайджаном и Ираном, окажется отрезанной от Армении.

"По состоянию на 14:00 ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной. Подразделения ВС Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, предприняв нападение на армянские позиции, расположенные в этом направлении. Противник использует артиллерийские средства, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла ответные действия. У противника имеется потеря бронетехники", – говорится в сообщении Министерства обороны Армении.

При этом оборонное ведомство Армении признало, что в плен попали 12 армянских военнослужащих и опубликовало видео уничтожения боевой техники противника.

Реклама

Заявление Баку

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные начали операцию по захвату высот на кельбаджарском и лачинском участках границы Азербайджана.

"Азербайджанские военнослужащие отразили контратаку подразделений вооруженных сил Армении. Боевая активность противника вдоль госграницы отслеживается нашими подразделениями. Армянские военнослужащие в страхе и смятении оставляют свои позиции, среди личного состава царит паника. Живая сила и военная техника вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находятся под прицелом", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Реклама

Обращение к Кремлю

Ереван заявляет, что вооруженные силы Азербайджана атаковали и вторглись в восточную часть суверенной республики Армения. Таким образом, по мнению Еревана, Азербайджан нарушает трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года о перемирии, которое остановило войну в Карабахе.

"Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение", – заявил секретарь совбеза Армении Армен Григорян.

Армянская сторона выложила видео, которое, по их мнению, демонстрирует спланированную атаку на их страну войск противника.

Война год назад

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Скандал в зеленой энергетике – как из-за Кабмина и Ощадбанка Украина может потерять западных инвесторов Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Советская звезда, пожелания Путину и расстрел Бандеры: ТОП-5 зашкваров депутата Ильи Кивы Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

16 ноября 1991. Во Львове состоялась первая в Украине международная научная конференция, посвященная проблемам украинизации компьютеров...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.15

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

137 260

заболело за неделю в Украине

-10%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять