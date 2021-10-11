Медведев заявил о бессмысленности переговоров с Украиной в ближайшие три года

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев (2008-2012) написал статью об Украине, где заявил, что считает бессмысленными контакты с украинским руководством.
Об этом говорится в статье Медведева в журнале Коммерсантъ.
При этом российский чиновник использовал недипломатическую лексику, оскорбляя украинцев и руководство страны. Грамотность изложения своих мыслей у Медведева начала хромать с самого начала. Статья озаглавлена украинской пословицей с двумя ошибками.
Далее по теме
По его словам, Зеленский "вынужден бесконечно маневрировать между различными силами: радикальными националистами, мусульманской частью населения, умеренными аполитичными украинцами, русскими и представителями других этносов". Медведев считает, что якобы из-за этого президенту Украины тяжело.
Говоря об отношениях Москвы и Киева, Медведев заявил, что переговоры бессмысленны.
"Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный. А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны", – заявил он.
Но некоторые аргументы в статье вызывают вопросы на тему двойных стандартов. Одна из причин, по которой Медведев не желает переговоров с Киевом – это якобы "внешнее управление" Украиной. В тоже время Россия постоянно призывает украинскую власть вести переговоры с "ЛДНР", которые действительно внешне зависят от Москвы.
Он предложил дождаться появления в Украине нового руководства, чтобы возобновить контакты с официальным Киевом.
Читайте также:
Это вмешательство! – обиженный Медведев нажаловался на Твиттер из-за Навального
Что известно о Медведеве
- Дмитрий Анатольевич Медведев — российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации с 16 января 2020 года. Председатель партии "Единая Россия" с 26 мая 2012 года.
- 15 сентября 2016 года Алексей Навальный опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное предполагаемой даче Медведева — старинной усадьбе Миловка в городе Плес. Он первым собрал факты коррупции, связанные с экс-президентом России. Эти факты легли в основу документального фильма "Он вам не Димон".
- Довольно быстро рейтинг фильма "Он вам не Димон" вырвался до уровня "Форреста Гампа" и "Зеленой мили".
- При этом ведущие сетевые корпорации постоянно удаляют аккаунты, связанные с оппозиционером. Например, корпорации Apple и Google удалили приложение "Навальный" из App Store и Google Play в первый день выборов в России.