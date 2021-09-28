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Это вмешательство! – обиженный Медведев нажаловался на Твиттер из-за Навального

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 сентября, 01:06
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А еще: "Взяли и бывшего президента США везде заблокировали", – не успокаивался экс-премьер РФ
Рекомендации Твиттера по подписке Медведев считает вмешательством во внутренние дела государства / Коллаж "Сегодня"
Рекомендации Твиттера по подписке Медведев считает вмешательством во внутренние дела государства / Коллаж "Сегодня"

Бывший президент России Дмитрий Медведев (2008-2012 годы) в интервью пропагандистскому телеканалу RT (ранее Russia Today) пожаловался на соцсеть Твиттер, которая "вмешивается во внутренние дела государства".

"Когда я смотрел рекомендации Твиттера, на кого мне подписаться, естественно, первый человек, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание. Ну, разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство", – заявил на полном серьезе некогда первый человек России.

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Далее Медведев отметил, что даже властям США такое вмешательство надоело.

"Как мне представляется, цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе США. Ведь деятельность всех этих цифровых гигантов зачастую подчиняется только их корпоративным правилам. Вот они для себя их приняли и по этим правилам принимают свои решения: кого-то милуют, кого-то казнят. Взяли и бывшего президента США везде заблокировали. У него там 85 или 90 млн подписчиков — но всё, до свидания. Почему? "А он не нравится нам"", — сказал Медведев.

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