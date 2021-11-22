Машину "слуги" остановила полиция. Нардеп нарушил, чтобы успеть на заседание по ДТП в Харькове

Депутат отказался от составления протокола на месте

Нардеп Александр Куницкий любит хорошие автомобили / Коллаж "Сегодня"

Управление патрульной полиции в Харьковской области составило протокол по факту нарушения правил дорожного движения автомобилем, за рулем которого находился народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Куницкий.

Об этом сообщил депутат Харьковского областного совета от "Европейской солидарности" Анатолий Козловский на своей странице в Фейсбуке.

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Что известно

"Александр очень спешил на выездной комитет ВРУ по правоохранительной деятельности, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения в Харькове. Он нарушил рядность на печально известном перекрестке Зайцевой. Обычно в таких случаях протокол составляется инспектором на месте, но Александр отказался и перенес рассмотрение дела в УПП, но сам не пришел, вместо него пришел его адвокат и тоже написал ходатайство о переносе дела.

Говорят, что у Александра уже есть 4 неуплаченных штрафа", – написал Козловский.

Спикер Управления патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук подтвердил в комментарии "Суспільному", что в этот день действительно останавливали автомобиль Porsche за нарушение ПДД. Однако Гайдук не подтвердил и не опроверг, что за рулем находился нардеп Александр Куницкий.

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"Пока только есть основания полагать, что лицо совершило административное правонарушение. Есть определенная процедура. Если водитель по каким-то причинам не может на месте присутствовать при составлении материала об админнарушении, нужна юридическая помощь, пришел адвокат с просьбой перенести. Это перенесли на завтра" , – прокомментировал представитель полиции.

ДТП с нардепами

В последнее время все чаще народные депутаты попадать в ДТП.