"Слуга народа" Ковалев влетел в фуру: видео с места ДТП

Нардеп уже рассказал подробности аварии. Любопытно, что водитель грузовика не имеет претензий к политику

Ковалев заявил, что с ним все в порядке. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев попал в жесткое ДТП на трассе Киев-Одесса – его автомобиль столкнулся с грузовиком.

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Телеграм-канал Середич.info сообщил, что ДТП произошло на Одесской трассе, где депутат на высокой скорости влетел в разворачивающийся грузовик.

"Вопросов уже много. Во-первых, Мерседес S класса отсутствует в декларации нардепа. Во-вторых – непонятно в каком состоянии был молодой депутат", – говорится в сообщении.

Новоиспеченный глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк подтвердила журналистам, что их депутат попал в ДТП.

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"Мы знаем, что такое событие случилось. Но все детали должна предоставлять полиция. Я сейчас не буду комментировать этот вопрос, чтобы не давать недостоверных фактов и не вводить в заблуждение", – сказала она.

Ковалев не пострадал

Сам нардеп уже рассказал PavlovskyNEWS, что у него в крови не нашли ни наркотиков, ни алкоголя. Он также объяснил, что автомобилем пользуется всего два дня, поэтому еще не успел внести в декларацию.

"Слуга" не помнит, была ли превышена скорость, но утверждает, что ехал по главной, а фура выполняла маневр на разворот.

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Ковалев отделался испугом, поскольку серьезных травм нет, но немного побаливает рука. Водитель фуры тоже не пострадал и даже не имеет претензий к депутату.

В Facebook депутат сразу расставил все точки над "і".

"Да, вчера я попал в ДТП, но такое случается в жизни. Я был трезв, о чем свидетельствуют тесты, сделанные по направлению ГБР, специалисты которого прибыли на место событий. Со мной все хорошо, спасибо тем, кто переживает и предлагает помощь", – сообщил он.