Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

Машину "слуги" зупинила поліція. Нардеп порушив, щоб встигнути на засідання з ДТП у Харкові

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 листопада, 23:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Депутат відмовився від складання протоколу на місці
Нардеп Олександр Куницький любить хороші автомобілі / Колаж "Сьогодні"
Нардеп Олександр Куницький любить хороші автомобілі / Колаж "Сьогодні"

Управління патрульної поліції у Харківській області склало протокол за фактом порушення правил дорожнього руху автомобілем, за кермом якого був народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Куницький.

Про це повідомив депутат Харківської обласної ради від "Європейської солідарності" Анатолій Козловський на своїй сторінці у Фейсбуці.

Реклама

Що відомо

" Олександр дуже поспішав на виїзний комітет ВРУ з правоохоронної діяльності, де розглядались питання безпеки дорожнього руху в м.Харкові, що порушив рядність на сумнозвісному перехресті Зайцевої. Зазвичай в таких випадках постонова складається інспектором на місці але пан Олександр відмовився і переніс розгляд справи до УПП, але сам не прийшов, замість нього прийшов його адвокат і теж написав клопотання про переніс справи. Кажуть, що у пана Олександра вже є 4 несплаченні штрафи", – написав Козловський.

Спікер Управління патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук підтвердив у коментарі "Суспільному", що цього дня дійсно зупиняли автомобіль Porsche за порушення правил дорожнього руху. Проте Гайдук не підтвердив і не спростував, що за кермом був нардеп Олександр Куницький.

Реклама

"Поки що є підстави вважати, що особа вчинила адміністративне правопорушення. Є певна процедура. Якщо водій з якихось причин не може бути присутнім при складанні матеріалу про адмінпорушення, потрібна юридична допомога, прийшов адвокат з проханням перенести. Це перенесли на завтра", – прокоментував представник поліції.

ДТП із нардепами

Останнім часом дедалі частіше народні депутати потраплятимуть у ДТП.

  • 16 листопада народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов потрапив у ДТП на трасі Київ – Одеса. Тоді його автомобіль зіштовхнувся із вантажівкою.
  • 8 липня у Львові на площі Міцкевича нардеп від "слуг" Олександр Юрченко скоїв ДТП . Не переконавшись у безпеці маневру, він в'їхав своїм Ford Mustang заднім ходом в авто Volkswagen Jetta, яке їхало головною дорогою.
  • А 23 серпня його однопартієць Олександр Трухін потрапив у ДТП із футбольними суддями на під'їзді до Києва Бориспільською трасою. Audi нардепа врізалося в автомобілі, що стояли на перехресті.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Втікачі Майдану: як живуть і чим займаються Азаров, Пшонка, Царьов та інші соратники Януковича Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко 5 млн на подарунок, нове хобі Тищенка та літаки ОПЗЖ: ТОП-обновки депутатів у деклараціях Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 листопада 1991. 25 мільйонів карбованців, що були на рахунках Комуністичної партії, віддали на ремонт культових споруд.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Російський рубль (₽)

0.3622

Євро (€)

29.98

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

111 966

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти