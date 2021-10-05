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"Собиратель земель русских" Симоньян потребовала вернуть России... Арарат

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 октября, 20:22
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Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян раскрыла свои тайные мечты
Арарат отобрать и России отдать - мечты Маргариты Симоньян / Коллаж "Сегодня"
Арарат отобрать и России отдать - мечты Маргариты Симоньян / Коллаж "Сегодня"

Скандально известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что считает, что все территории, когда-либо находившиеся в составе Российской империи, должны быть возвращены Москве.

Об этом она заявила во время одного из ток-шоу на телеканале "Россия 1".

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"Я, конечно, хочу вернуть Карс и Арарат России. Которой они и принадлежали до позорного Карсского мира, когда они от России ушли. Я человек вполне себе имперского, российского сознания — я вообще хотела бы вернуть все. И то, что по не менее позорному, а может, и более позорному Брестскому миру, когда мы отдали треть населения и огромные части территорий своей страны. Если кто-то не знает, то Арарат является главным символом Армении, и территориальные претензии к Турции существовали до 1953 года", – заявила на полном серьезе главный редактор российского пропагандистского канала RT (бывшая — Russia Today) Маргарита Симоньян.

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