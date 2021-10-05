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"Збирач земель руських" Симоньян зажадала повернути Росії ... Арарат

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
5 жовтня, 20:22
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Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян розкрила свої таємні мрії
Арарат відібрати і Росії віддати - мрії Маргарити Сімоньян / Колаж "Сьогодні"
Арарат відібрати і Росії віддати - мрії Маргарити Сімоньян / Колаж "Сьогодні"

Скандально відома російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що вважає, що всі території, які коли-небудь перебували в складі Російської імперії, повинні бути повернуті Москві.

Про це вона заявила під час одного з ток-шоу на телеканалі "Росія 1" .

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"Я, звичайно, хочу повернути Карс і Арарат. Росії. Якої вони і належали до ганебного карського миру, коли вони від Росії пішли. Я людина цілком собі імперської, російської свідомості – я взагалі хотіла б повернути все. І те, що по не менше ганебному, а може, і більше ганебному Брестському миру, коли ми віддали третину населення і величезні частини територій своєї країни. Якщо хтось не знає, то Арарат є головним символом Вірменії та територіальні претензії до Туреччини існували до 1953 року", – заявила цілком серйозно головний редактор російського пропагандистського каналу RT (колишня – Russia Today) Маргарита Симоньян.

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