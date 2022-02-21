Макрон второй раз за сутки позвонил Путину из-за ситуации на Донбассе

Разговор между лидерами длился 1 час

Макрона, вероятно, тревожит обострение на Донбассе, поэтому он и позвонил Путину/Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон провел второй телефон разговор за сутки с российским лидером Владимиром Путиным. Президенты говорили об Украине.

Об этом сообщает BFM ТВ.

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Детали разговора

Президент Франции прибег к повторным переговорам, поскольку обострилась ситуация на Донбассе. Звонок был необходим как дипломатические усилия международного сообщества во избежание открытого конфликта в Украине.

"Новый звонок в тот же день. Эммануэль Макрон снова разговаривал по телефону с Владимиром Путиным в это воскресенье", — говорится в сообщении.

Второй за сутки разговор между Макроном и Путиным длился 1 час.

Переговоры не только с Путиным

В воскресенье, 20 февраля, французский лидер провел несколько телефонных переговоров из-за ситуации в Украине. За последние сутки он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным (два раза), с президентом Украины Владимиром Зеленским, с президентом США Джо Байденом, с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Разговор с Байденом

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером США Джо Байденом.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили усилия дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание российского военного могущества у границ Украины", — сообщили в Белом доме.

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