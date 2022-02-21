Байден созвонился с Макроном: говорили о ситуации вокруг Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Про это говорится на сайте Белого дома.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили усилия дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание российского военного могущества у границ Украины", — сообщили в Белом доме.