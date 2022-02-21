Макрон другий раз за добу подзвонив Путіну через ситуацію на Донбасі

Розмова між лідерами тривала 1 годину

Макрона, ймовірно, тривожить загострення на Донбасі, тому він і зателефонував Путіну/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон провів другу телефону розмову за добу з російським лідером Володимиром Путіним. Президенти говорили про Україну.

Про це повідомляє BFM TV.

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Деталі розмови

Президент Франції вдався до повторних переговорів, оскільки загострилася ситуація на Донбасі. Дзвінок був необхідний як дипломатичні зусилля міжнародної спільноти, щоб уникнути відкритого конфлікту в Україні.

"Новий дзвінок в той же день. Еммануель Макрон знову розмовляв телефоном з Володимиром Путіним цієї неділі", — йдеться в повідомленні.

Друга за добу розмова між Макроном та Путіним тривала 1 годину.

Переговори не лише з Путіним

У неділю, 20 лютого, французький лідер провів кілька телефонних переговорів щодо ситуації в Україні. За останню добу він говорив з президентом РФ Володимиром Путіним (два рази), з президентом України Володимиром Зеленським, з президентом США Джо Байденом, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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Розмова з Байденом

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом.

"Президент Джозеф Р. Байден-молодший розмовляв із президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили зусилля дипломатії та стримування у відповідь на нарощування російської військової могутності біля кордонів України", — повідомили в Білому домі.

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