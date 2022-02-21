Байден зідзвонився з Макроном: говорили про ситуацію навколо України

Лідери обговорили зусилля у відповідь на нарощування РФ військ поблизу України

Байден і Макрон зідзвонилися 20 лютого/Колаж: "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

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"Президент Джозеф Р. Байден-молодший розмовляв із президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони обговорили зусилля дипломатії та стримування у відповідь на нарощування російської військової могутності біля кордонів України", — повідомили в Білому домі.

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