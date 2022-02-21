Байден зідзвонився з Макроном: говорили про ситуацію навколо України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Деталі
"Президент Джозеф Р. Байден-молодший розмовляв із президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони обговорили зусилля дипломатії та стримування у відповідь на нарощування російської військової могутності біля кордонів України", — повідомили в Білому домі.
Ситуація на сході
- 20 лютого російські окупанти продовжували нагнітати ситуацію на Донбасі. А російські ЗМІ — поширювати фейкову інформацію про те, що українські військові нібито влаштували масові обстріли окупованих територій Донбасу.
- Держсекретар Блінкен заявив, що США не вводитимуть превентивні санкції проти Росії, щоб зберегти ефект стримування. На 24 лютого у нього заплановані переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим за умови, що до цього часу Путін не розпочне воєнну агресію.
- Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс в інтерв'ю Mail On Sunday розповіла, що нападом на саму Україну влада Росії не задовольниться.