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Лукашенко вытеснил из Беларуси крупное российское СМИ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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1 января, 23:36
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Белорусский диктатор ранее подписал поправки к закону о средствах массовой информации
Лукашенко решил зачистить иностранные СМИ. Коллаж "Сегодня"
Лукашенко решил зачистить иностранные СМИ. Коллаж "Сегодня"

Российское агентство "Интерфакс-Запад" с сегодняшнего дня прекратило работу в Беларуси из-за подписанных ранее самопровозглашенным президентом этой страны Александром Лукашенко правок к закону о СМИ. Об этом говорится в заявлении агентства.

Агентство работало на белорусском медиарынке с 1994 года.

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"В связи с изменениями, внесенными в закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство "Интерфакс-Запад", единственным учредителем и владельцем которого является российское АО "Интерфакс", не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ … С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь", – говорится в заявлении.

Что запретил Лукашенко?

24 мая 2021 года Александр Лукашенко подписал поправки к закону о СМИ, которые предусматривают меры, направленные на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок. Так, независимо от времени создания СМИ, их учредителями не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием.

А что там нового в Беларуси?

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