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Лукашенко назвали коррупционером года – за что получил "почетное" звание

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
28 декабря, 13:49
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На звание коррупционера года претендовали 1167 кандидатов
Лукашенко выбрали победителем номинации единогласно
Лукашенко выбрали победителем номинации единогласно / Фото: Коллаж: Сегодня

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по итогам 2021-го назвал человеком года самопровозглашенный президент Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба OCCRP.

На звание коррупционера года претендовали 1167 кандидатов и в первые за десятилетие присвоения этого звания члены комиссии приняли решение единогласно.

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"Это был знаменательный год для коррупции, но Лукашенко выделяется из толпы", – сказал соучредитель OCCRP, один из судей в комиссии Дрю Салливан.

За что Лукашенко удостоился такого звания

  • организовал потоки государственных средств олигархам, близким к его семье;
  • приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с белорусским диссидентом Романом Протасевичем на борту с нарушением международного воздушного права;
  • спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев в границу Беларуси с Евросоюзом;
  • распространял дезинформацию о коронавирусе и методах лечения.

"67-летний Лукашенко цепляется за власть в Минске с 1993 года, фальсифицируя выборы, пытая критиков, арестовывая и избивая протестующих – и все это с помощью и одобрения Кремля", – говорится в сообщении Центра.

Среди финалистов на это звание также были: свергнутый президент Афганистана Ашраф Гани, сирийский президент Башар Асад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.

Победители прошлых годов

2020 президент Бразилии Жаир Болсонару;

2019 премьер-министр Мальты Джозеф Мускат;

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2018 ДАНСКЕ БАНК;

2017 президент Филиппин Родриго Дутерте;

2016 президент Венесуэлы Николас Мадуро;

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2015 президент Черногории Мило Джуканович;

2014 президент России Владимир Путин.

"Подвиги" Лукашенко

Выборы президента Беларуси в 2020 году закончились массовыми столкновениями людей, не согласных с оглашенными ЦИК результатами, с силовиками и последовавшими за протестами репрессиями со стороны власти. Таким образом Лукашенко остался у власти на шестой срок.

Верховная Рада приняла заявление о том, что Украина не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси, поскольку выборы в этой стране были нечестными.

Страны Европейского Союза также не признали Лукашенко президентом и начали вводить санкции против его режима.

Чтобы канцлер Германии Меркель позвонила Лукашенко, ему потребовалось вместе со своим главным союзником Владимиром Путиным организовать миграционный кризис на восточной границе ЕС.

После этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Западе его считают полноправным президентом, а все остальное его мало интересует.

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