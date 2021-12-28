Лукашенко готовится к войне? Беларусь откажется от безъядерного статуса

Провести референдум по поводу изменений в Конституцию планируют уже в феврале 2022 года

Александр Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

В Беларуси опубликовали проект новой Конституции, который самопровозглашенный президент Александр Лукашенко хочет одобрить на референдуме. Одним из наиболее интересных изменений является то, что в Конституции больше ничего не будет о внеблоковом и безъядерном статусе Беларуси.

Об этом сообщает БелТА.

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Из новой редакции предлагают убрать фразу: "Республика Беларусь имеет целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральной". Вместо нее в проекте обновленного основного закона говорится, что "Беларусь исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

В отличие от Украины, которая, можно сказать, сама отказалась от ядерного оружия, в Беларуси его никогда не было. Впрочем, похоже, что диктатор Александр Лукашенко решил напугать соседей.

Что известно об обновлениях Конституции?