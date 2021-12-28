Лукашенко готовится к войне? Беларусь откажется от безъядерного статуса

В Беларуси опубликовали проект новой Конституции, который самопровозглашенный президент Александр Лукашенко хочет одобрить на референдуме. Одним из наиболее интересных изменений является то, что в Конституции больше ничего не будет о внеблоковом и безъядерном статусе Беларуси.
Об этом сообщает БелТА.
Из новой редакции предлагают убрать фразу: "Республика Беларусь имеет целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральной". Вместо нее в проекте обновленного основного закона говорится, что "Беларусь исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".
Далее по теме
В отличие от Украины, которая, можно сказать, сама отказалась от ядерного оружия, в Беларуси его никогда не было. Впрочем, похоже, что диктатор Александр Лукашенко решил напугать соседей.
Что известно об обновлениях Конституции?
- Конституционный референдум намечен на февраль 2022 года, однако его конкретная дата пока не объявлена. В свою очередь проект изменений в Конституцию был обнародован только 27 декабря.
- Несмотря на ожидания, в положениях нет упоминания о досрочных выборах президента. В то же время парламентские выборы должны пройти в определенное действующим законодательством время.
- В ноябре Лукашенко заявлял, что может попросить Россию вернуть ядерное оружие Беларуси, если будут военные угрозы со стороны стран НАТО.
- О возможности появления на территории Беларуси ядерного оружия заявлял министр иностранных дел Владимир Макей.
- Позже Министерство иностранных дел России не исключило, что Москва может передать Беларуси ядерное оружие.
- Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украину уже пугали размещением ядерного оружия в оккупированном Крыму, но и в случае Беларуси, если такая передача состоится, Киев будет знать, где находится часть российского ядерного потенциала.