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Лукашенко готовится к войне? Беларусь откажется от безъядерного статуса

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
28 декабря, 09:55
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Провести референдум по поводу изменений в Конституцию планируют уже в феврале 2022 года
Александр Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Александр Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

В Беларуси опубликовали проект новой Конституции, который самопровозглашенный президент Александр Лукашенко хочет одобрить на референдуме. Одним из наиболее интересных изменений является то, что в Конституции больше ничего не будет о внеблоковом и безъядерном статусе Беларуси.

Об этом сообщает БелТА.

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Из новой редакции предлагают убрать фразу: "Республика Беларусь имеет целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральной". Вместо нее в проекте обновленного основного закона говорится, что "Беларусь исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

В отличие от Украины, которая, можно сказать, сама отказалась от ядерного оружия, в Беларуси его никогда не было. Впрочем, похоже, что диктатор Александр Лукашенко решил напугать соседей.

Что известно об обновлениях Конституции?

  • Конституционный референдум намечен на февраль 2022 года, однако его конкретная дата пока не объявлена. В свою очередь проект изменений в Конституцию был обнародован только 27 декабря.
  • Несмотря на ожидания, в положениях нет упоминания о досрочных выборах президента. В то же время парламентские выборы должны пройти в определенное действующим законодательством время.
  • В ноябре Лукашенко заявлял, что может попросить Россию вернуть ядерное оружие Беларуси, если будут военные угрозы со стороны стран НАТО.
  • О возможности появления на территории Беларуси ядерного оружия заявлял министр иностранных дел Владимир Макей.
  • Позже Министерство иностранных дел России не исключило, что Москва может передать Беларуси ядерное оружие.
  • Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украину уже пугали размещением ядерного оружия в оккупированном Крыму, но и в случае Беларуси, если такая передача состоится, Киев будет знать, где находится часть российского ядерного потенциала.

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