Кулеба обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг Украины: детали разговора

ООН рассматривает дипломатию как единственный путь разрешения конфликта

Темой разговора между Дмитрием Кулебой и Антониу Гутерришем стала деэскалация ситуации вокруг Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем созданный Российской Федерацией кризис безопасности. Разговор состоялся в понедельник, 14 февраля.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

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Детали разговора

В ходе диалога генсек ООН подтвердил, что любая военная интервенция РФ неприемлема и в случае осуществления будет квалифицироваться как нарушение Устава ООН и международного права. Антонио Гутерриш подчеркнул, что ООН рассматривает дипломатию как единственный путь разрешения ситуации. Он убежден, что важно избежать не только вторжения, но и нагнетания в Украине и вокруг нее.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны отметил, что ООН должна и может быть активным участником дипломатических усилий, которые сегодня осуществляются Украиной и партнерами на разных уровнях для снижения напряжения.

Министр, в частности, привлек внимание генсекретаря к попыткам России манипулировать содержанием Минских договоренностей и продвигать искаженное видение их сути. Он добавил, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, которые предусматривают в частности так называемый "прямой диалог" между Украиной и ОРДЛО. Кулеба подчеркнул, что стороной конфликта является именно Российская Федерация, поэтому Украина готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в нормандском формате. Кроме того, Украина готова работать и в других форматах и активно работает над активизацией всех переговорных площадок.

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Угроза вторжения РФ в Украину

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