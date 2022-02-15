Кулеба обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг Украины: детали разговора

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем созданный Российской Федерацией кризис безопасности. Разговор состоялся в понедельник, 14 февраля.
Об этом говорится на сайте МИД Украины.
Детали разговора
В ходе диалога генсек ООН подтвердил, что любая военная интервенция РФ неприемлема и в случае осуществления будет квалифицироваться как нарушение Устава ООН и международного права. Антонио Гутерриш подчеркнул, что ООН рассматривает дипломатию как единственный путь разрешения ситуации. Он убежден, что важно избежать не только вторжения, но и нагнетания в Украине и вокруг нее.
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны отметил, что ООН должна и может быть активным участником дипломатических усилий, которые сегодня осуществляются Украиной и партнерами на разных уровнях для снижения напряжения.
Министр, в частности, привлек внимание генсекретаря к попыткам России манипулировать содержанием Минских договоренностей и продвигать искаженное видение их сути. Он добавил, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, которые предусматривают в частности так называемый "прямой диалог" между Украиной и ОРДЛО. Кулеба подчеркнул, что стороной конфликта является именно Российская Федерация, поэтому Украина готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в нормандском формате. Кроме того, Украина готова работать и в других форматах и активно работает над активизацией всех переговорных площадок.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Россия стянула более чем 100 тысяч военных к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. Также эту дату, по данным британского издания The Guardian, называл президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.
- Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.
- Россия отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым.
- Украина созывает срочную встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.