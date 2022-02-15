Кулеба обговорив з генсеком ООН ситуацію довкола України: деталі розмови

ООН розглядає дипломатію як єдиний шлях розв’язання конфлікту

Темою розмови між Дмитром Кулебою та Антоніу Гутеррішем стала деескалацію ситуації довкола України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем створену Російською Федерацією безпекову кризу. Розмова відбулася у понеділок, 14 лютого.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

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Деталі розмови

Під час діалогу генсек ООН підтвердив, що будь-яка військова інтервенція РФ є неприйнятною та в разі здійснення буде кваліфікуватися як порушення Статуту ООН та міжнародного права. Антоніо Гутерріш підкреслив, що ООН розглядає дипломатію як єдиний шлях розв’язання ситуації. Він переконаний, що важливо уникнути не лише вторгнення, але і нагнітання ситуації в Україні та навколо неї.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зі свого боку зазначив, що ООН має та може бути активною учасницею дипломатичних зусиль, які сьогодні здійснюються Україною та партнерами на різних рівнях задля зниження напруги.

Міністр, зокрема, привернув увагу генсекретаря до спроб Росії маніпулювати змістом Мінських домовленостей та просувати викривлене бачення їхньої суті. Він додав, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, які передбачають зокрема так званий "прямий діалог" між Україною та ОРДЛО. Кулеба наголосив, що стороною конфлікту є саме Російська Федерація, тому Україна готова до переговорів щодо політико-дипломатичного врегулювання за участі російської сторони у Нормандському форматі. Крім того, Україна готова працювати й в інших форматах та активно працює над активізацією всіх переговорних майданчиків.

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Загроза вторгнення РФ в Україну

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