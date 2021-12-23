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Кто пойдет на передовую: экс-комбат объяснил приказ о воинском учете женщин

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
23 декабря, 15:14
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Чем больше граждан будут защищать Украину, тем лучше
Андрей Тетерук рассказал, как будет происходить воинский учет женщин
Андрей Тетерук рассказал, как будет происходить воинский учет женщин / Фото: Коллаж: Сегодня

Никого без должной квалификации не отправят на передовую и базовую подготовку будут проходить все. Об этом заявил бывший командир добровольческого батальона Андрей Тетерук в эфире телеканала "Украина 24".

"Я расскажу всем тем, кто переживает, что на них будет положена какая-то неподъемная ответственность и они не специально, но завалят все дело, и мы все проиграем и войну Российской Федерации, и состояние боевой готовности – не переживайте. Никто не отправит людей в атаку, которые не подготовлены и не обучены. Ни один командир никого не отправит выполнять задание, пока не будет не будет знать профессиональные возможности человека выполнять это задание. Если нет определенных навыков, никто никого не поставит управлять артиллерийской установкой или снайперской винтовкой, буду проведены обязательные сборы, будет проведен инструктаж по базовым навыкам", – сказал он.

Также экс-нардеп отметил, что система призыва военнообязанных с нужными специальностями разрабатывалась еще предыдущим парламентом.

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"Чтобы исключить ситуацию 2014-2015 годов, когда у нас и дезертиры были и уклонисты, мы продумали еще в парламенте предыдущего созыва, как создать современную систему учета военнообязанных и иметь действенный механизм учета тех специальностей, которые необходимы сектору безопасности для выполнения задач по назначению", – сказал он.

Также Тетерук считает, что чем больше граждан Украины будет на воинском учете, не важно женщин или мужчин, тем лучше для страны.

"Чем больше будет людей, я не разделяю на мужчин и женщин, так как у нас гендерное равенство, тем лучшее. Чем больше граждан будут не просто на учете, а буду проходить необходимую подготовку и будут готовы делать все, чтобы защищать страну, тем лучше", – сказал он

Говоря о том, что женщины большую часть времени посвящают воспитанию детей, он отметил, что такая тенденция позволит вырастить совсем другое поколение.

"Это процесс позволит почувствовать каждому свою ответственность за общее положение в государстве, и учитывая то, что женщины уделяют много времени для воспитания детей, сама такая ситуация позволит нам воспитывать поколение украинцев, которые уже не будут дезертирами, а будут патриотами", – резюмировал он.

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Суть приказа

Министерство обороны Украины утвердило список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны встать на воинский учет и значиться в нем до 60 лет.

Приказ был опубликован 17 декабря. С момента его публикации работодатели должны будут проконтролировать, чтобы уже работающие на предприятии по данным специальностям женщины встали на военный учет. Также с этого момента при принятии на работу работодатели должны проверять у женщин наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.

По статье 210 КУоАП установлен штраф для военнообязанных за нарушение правил воинского учета. За первое нарушение штраф будет от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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За повторное нарушение в течение года тоже будет штраф. Женщины заплатят от 50 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас работнице, которая не станет на воинский учет, грозит админштраф от 850 до 1700 гривен

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