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Хто піде на передову: екскомбат пояснив наказ про військовий облік жінок

Наталія Магдик Наталія Магдик
23 грудня, 15:14
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Чим більше громадян захищатимуть Україну, тим краще
Андрій Тетерук розповів, як відбуватиметься військовий облік жінок
Андрій Тетерук розповів, як відбуватиметься військовий облік жінок / Фото: Колаж: Сьогодні

Нікого без належної кваліфікації не відправлять на передову та базову підготовку проходитимуть усі. Про це заявив колишній командир добровольчого батальйону Андрій Тетерук у ефірі телеканалу " Україна 24 ".

"Я розповім усім тим, хто переживає, що на них буде покладено якусь непідйомну відповідальність і вони не спеціально, але завалять усю справу, і ми всі програємо і війну Російської Федерації, і стан бойової готовності – не переживайте. Ніхто не відправить людей в атаку, які не підготовлені та не навчені. Ні один командир нікого не відправить виконувати завдання, поки не буде знати професійні можливості людини виконувати це завдання Якщо немає певних навичок, ніхто нікого не поставить управляти артилерійською установкою або снайперською гвинтівкою, буду проведено обов'язкові збори, буде проведено інструктаж із базових навичок", – сказав він.

Також екс-нардеп зазначив, що система призову військовозобов'язаних із потрібними спеціальностями розроблялася ще попереднім парламентом.

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"Щоб виключити ситуацію 2014-2015 років, коли в нас і дезертири були й ухилісти, ми продумали ще в парламенті попереднього скликання, як створити сучасну систему обліку військовозобов'язаних та мати дієвий механізм обліку тих спеціальностей, які необхідні сектору безпеки для виконання завдань за призначенням" , – сказав він.

Також Тетерук вважає, що чим більше громадян України буде на військовому обліку, не важливо жінок чи чоловіків, тим краще для країни.

"Чим більше буде людей, я не поділяю на чоловіків і жінок, оскільки що у нас гендерна рівність, тим краще. Чим більше громадян будуть не просто на обліку, а проходитиму необхідну підготовку і будуть готові робити все, щоб захищати країну, тим краще ", – сказав він

Говорячи про те, що жінки більшу частину часу присвячують вихованню дітей, він зазначив, що така тенденція дозволить виростити зовсім інше покоління.

"Цей процес дозволить відчути кожному свою відповідальність за загальне становище в державі, і зважаючи на те, що жінки приділяють багато часу для виховання дітей, сама така ситуація дозволить нам виховувати покоління українців, які вже не будуть дезертирами, а будуть патріотами", – резюмував він.

Суть наказу

Міністерство оборони України затвердило список спеціальностей та професій для жінок , після отримання яких ці фахівці повинні стати на військовий облік та значитись у ньому до 60 років.

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Наказ було опубліковано 17 грудня. З моменту його публікації роботодавці повинні будуть проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві за даними спеціальностями, стали на військовий облік. Також з цього моменту при прийнятті на роботу роботодавці повинні перевіряти у жінок наявність військово-облікових документів та позначок взяття на військовий облік.

За статтею 210 КУпАП встановлено штраф для військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку . За перше порушення штраф буде від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За повторне порушення протягом року також буде штраф. Жінки заплатять від 50 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Наразі робітниці, яка не стане на військовий облік, загрожує адмінштраф від 850 до 1700 гривень

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