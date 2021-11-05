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Кива попался на вранье про Яценюка – решение суда

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
5 ноября, 18:14
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Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива распространил фейковую информацию
Суд принял решение по иску Яценюка
Суд принял решение по иску Яценюка / Фото: Коллаж: Сегодня

Дарницкий районный суд Киева признал, что депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива распространял ложь об Арсении Яценюке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь бывшего премьер-министра Ольга Лаппо.

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На одном из политических ток-шоу в ноябре прошлого года Илья Кива озвучил фэйки об американском гражданстве Арсения Яценюка и его семьи, а также фэйк о так называемом "первом миллиарде". Суд обязал депутата от "ОПЗЖ" в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу опровергнуть недостоверную информацию.

— Хочу напомнить, это уже не первый суд, которым опровергнута ложь против Арсения Яценюка. Ранее распространения фейков были привлечены к ответственности блогеры Шнайдер, Угрюмова, Торгало. Также будут отвечать перед законом пропагандисты прокремлевского интернет-ресурса, контролируемого бывшим министром доходов и сборов, представителем "семьи Януковича" Александром Клименко. В частности, автор и ведущая (как указано на "Klimenko Time") — Армина Хачатрян, также распространившая лживые сведения, — добавила Ольга Лаппо.

Отметим, что Арсений Яценюк обратился в суд, чтобы отстоять свою честь и достоинство в связи с постоянными обвинениями от представителей семьи беглого президента Виктора Януковича.

О судах

  • Арсению Яценюку уже не раз удавалось отстоять в суде свое честное имя. Например, в 2018 году политик выиграл у блогера Олега Соскина суд по делу о клевете. Тогда блогер заявил, что Яценюк "украл деньги проекта "Стена".
  • В 2019 году Винницкий городской суд также по иску Яценюка признал недостоверной информацию, которую распространила Ирина Угрюмова, о том, что экс-премьер, его жена и дочери проживают за пределами Украины.
  • На странице Facebook блогер извинилась за ложь и написала, что размещенная ею информация была недостоверной и не соответствовала действительности.

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