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Ківа попався на брехню про Яценюка – рішення суду

Наталія Магдик Наталія Магдик
5 листопада, 18:14
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Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Ківа поширив фейкову інформацію
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Дарницький районний суд Києва визнав, що депутат від "ОПЗЖ" Ілля Ківа поширював брехню про Арсенія Яценюка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник колишнього прем'єр-міністра Ольга Лаппо.

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На одному з політичних ток-шоу в листопаді минулого року Ілля Ківа озвучив фейки про американське громадянство Арсенія Яценюка та його родину, а також фейк про так званий "перший мільярд". Суд зобов'язав депутата від "ОПЗЖ" протягом десяти днів з моменту набрання рішенням законної сили спростувати недостовірну інформацію.

— Хочу нагадати, це вже не перший суд, яким спростовано брехню проти Арсенія Яценюка. Раніше поширення фейків було притягнуто до відповідальності блогерів Шнайдер, Угрюмова, Торгало. Також відповідатимуть перед законом пропагандисти прокремлівського інтернет-ресурсу, який контролює колишній міністр доходів і зборів, представник "сім'ї Януковича" Олександр Клименко. Зокрема, автор і ведуча (як зазначено на Klimenko Time) — Арміна Хачатрян, яка також розповсюдила брехливі відомості, — додала Ольга Лаппо.

Зазначимо, що Арсеній Яценюк звернувся до суду , щоб відстояти свою честь та гідність у зв'язку з постійними звинуваченнями від представників родини президента Віктора Януковича.

Про суди

  • Арсенію Яценюку вже неодноразово вдавалося відстояти в суді своє чесне ім'я. Наприклад, у 2018 році політик виграв у блогера Олега Соскіна суд у справі про наклеп. Тоді блогер заявив, що Яценюк "Вкрав гроші проекту "Стіна".
  • 2019 року Вінницький міський суд також за позовом Яценюка визнав недостовірною інформацію, яку розповсюдила Ірина Угрюмова, про те, що екс-прем'єр, його дружина та дочки проживають за межами України.
  • На сторінці Facebook блогер вибачилася за брехню та написала, що розміщена нею інформація була недостовірною та не відповідала дійсності.

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