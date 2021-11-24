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Канада хочет перебросить в Украину свои истребители

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 ноября, 23:52
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В Канаде рассматривают несколько вариантов, как донести Путину, что нападать не стоит
Рассматривается вариант переброски как техники, так и дополнительного контингента / Коллаж "Сегодня"
Рассматривается вариант переброски как техники, так и дополнительного контингента / Коллаж "Сегодня"

Канада, как и ряд других стран НАТО рассматривает варианты военной помощи Украине из-за угрозы нападения на нашу страну России. В планах даже переброска канадских истребителей CF-18.

Об этом сообщает канадская газета The Globe and Mail.

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Помощь союзника

По данным двух источников газеты, недавно назначенная на пост министра национальной обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность укрепления воинского контингента в Украине, находящегося здесь в рамках военных учений. Один из вариантов – направление нескольких сотен канадских военнослужащих.

Еще один вариант – переброска в нашу страну из Румынии канадских истребителей CF-18 и даже направление в Черное море боевого корабля Военно-морских сил Канады.

"Любое подкрепление будет означать сигнал г-ну Путину, который поднял тревогу второй раз в этом году, сосредоточив свои войска и технику вблизи границ с Украиной. Видео, размещенные в интернете, показывают, как тысячи единиц боевого оружия – включая танки, бронетранспортеры и реактивные системы залпового огня – перемещаются в сторону Украины с баз постоянной дислокации в других частях России", – говорится в статье.

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Ситуация

  • Украина готова принять от своих союзников и новое оружие, и военный контингент. У нас уже отработана процедура предоставления разрешения на размещение на территории страны военного контингента.
  • Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что угроза военного вторжения России в Украину – это только часть проблем, которые Кремль может создать Европе. Москва может нанести энергетический удар по Евросоюзу либо разжечь новую "горячую точку" на континенте.
  • В Белом доме пока держат в секрете будет ли отправка дополнительных вооружений в Украину.
  • Украина тем временем впервые применила в бою на Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Об этом сначала заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, а в Верховной Раде подтвердили это. В России не обрадовались.

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