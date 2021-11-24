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Канада хоче перекинути в Україну свої винищувачі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
24 листопада, 23:52
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У Канаді розглядають кілька варіантів, як донести Путіну, що нападати не варто
Розглядається варіант перекидання як техніки, так і додаткового контингенту / Колаж "Сьогодні"
Розглядається варіант перекидання як техніки, так і додаткового контингенту / Колаж "Сьогодні"

Канада, як і низка інших країн НАТО розглядає варіанти військової допомоги Україні через загрозу нападу на нашу країну Росії. У планах навіть перекидання канадських винищувачів CF-18.

Про це повідомляє канадська газета The Globe and Mail.

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Допомога союзника

За даними двох джерел газети, нещодавно призначена на посаду міністра національної оборони Канади Аніта Ананд розглядає можливість зміцнення військового контингенту в Україні, що перебуває тут у рамках військових навчань. Один із варіантів – направлення кількох сотень канадських військовослужбовців.

Ще один варіант – перекидання до нашої країни з Румунії канадських винищувачів CF-18 і навіть направлення до Чорного моря бойового корабля Військово-морських сил Канади.

"Будь-яке підкріплення означатиме сигнал Путіну, який підняв тривогу вдруге цього року, зосередивши свої війська та техніку поблизу кордонів з Україною. Відео, розміщені в інтернеті, показують, як тисячі одиниць бойової зброї – включаючи танки, бронетранспортери та реактивні системи залпового вогню – переміщуються у бік України з баз постійної дислокації в інших частинах Росії" , – йдеться у статті.

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Ситуація

  • Україна готова прийняти від своїх союзників і нову зброю, і військовий контингент. В нас вже відпрацьована процедура надання дозволу на розміщення на території країни військового контингенту
  • Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер вважає, що загроза військового вторгнення Росії в Україну – це лише частина проблем, які Кремль може створити Європі. Москва може завдати енергетичного удару по Євросоюзу або розпалити нову "гарячу точку" на континенті.
  • У Білому домі поки що тримають у секреті чи буде відправка додаткового озброєня в Україну.
  • Україна тим часом уперше застосувала у бою на Донбасі американський протитанковий ракетний комплекс Javelin. Про це спочатку заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, а у Верховній Раді підтвердили це. У Росії не зраділи.

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