Канада хоче перекинути в Україну свої винищувачі

У Канаді розглядають кілька варіантів, як донести Путіну, що нападати не варто

Розглядається варіант перекидання як техніки, так і додаткового контингенту / Колаж "Сьогодні"

Канада, як і низка інших країн НАТО розглядає варіанти військової допомоги Україні через загрозу нападу на нашу країну Росії. У планах навіть перекидання канадських винищувачів CF-18.

Про це повідомляє канадська газета The Globe and Mail.

Реклама

Допомога союзника

За даними двох джерел газети, нещодавно призначена на посаду міністра національної оборони Канади Аніта Ананд розглядає можливість зміцнення військового контингенту в Україні, що перебуває тут у рамках військових навчань. Один із варіантів – направлення кількох сотень канадських військовослужбовців.

Ще один варіант – перекидання до нашої країни з Румунії канадських винищувачів CF-18 і навіть направлення до Чорного моря бойового корабля Військово-морських сил Канади.

"Будь-яке підкріплення означатиме сигнал Путіну, який підняв тривогу вдруге цього року, зосередивши свої війська та техніку поблизу кордонів з Україною. Відео, розміщені в інтернеті, показують, як тисячі одиниць бойової зброї – включаючи танки, бронетранспортери та реактивні системи залпового вогню – переміщуються у бік України з баз постійної дислокації в інших частинах Росії" , – йдеться у статті.

Реклама

Ситуація