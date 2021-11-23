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Военные базы иностранцев: в "Слуге народа" подготовили сценарии отражения атаки России

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
23 ноября, 00:14
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Нардеп рассказал, как в Украине могут быть размещены иностранные военные
Украина готова позвать иностранный контингент / Коллаж "Сегодня"
Украина готова позвать иностранный контингент / Коллаж "Сегодня"

В Украине уже отработана процедура предоставления разрешения на размещение на территории страны военного контингента. В случае вторжения российских войск на территорию страны Верховная Рада может дать такое разрешение.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24".

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Чужие базы

"Конечно, это может быть размещение определенных военных контингентов на территории Украины. Разрешение на это Верховная Рада предоставляет. В этом году также было дано разрешение на временное пребывание на территории Украины военных формирований. В случае необходимости я убежден, что мы можем быстро внести изменения в постановления и предоставить для других военных формирований также разрешение", – заявил Вениславский в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24".

При этом Вениславский считает, что скорее всего помощь будет не в виде контингента, а в виде вооружения.

"Вряд ли стоит ожидать, что за нас на нашей территории будет кто-то воевать, к сожалению. Будут воевать наши вооруженные силы. Но материально-техническое обеспечение и помощь военной техникой и вооружением – это то, чего очень быстро может быть расширен перечень... А еще это и экономический, и дипломатический аспект противодействия возможной агрессии", – объяснил нардеп в эфире.

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В ожидании войны

  • Россия ведет подготовку к стремительному, масштабному продвижению на территорию Украины по нескольким направлениям. И это случится, если президент России Владимир Путин решит напасть. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, близкий к западным разведкам.
  • В Кремле опровергли данные о возможном вторжении России в Украину, назвав их прикрытием для якобы силового освобождения Донбасса украинскими военными.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.
  • России грозят серьезные последствия в случае полномасштабного нападения на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Bloomberg.

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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