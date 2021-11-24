Волкер назвал пять угроз Путина для Европы и Украины

В США назвали особенную для Кремля дату, когда Россия может напасть на Украину

Волкер рассказал, какую опасность несет Путин. Коллаж "Сегодня"

Угроза военного вторжения России в Украину – это только часть проблем, которые Кремль может создать Европе. Москва может нанести энергетический удар по Евросоюзу либо разжечь новую "горячую точку" на континенте.

Об этом пишет в статье для CEPA бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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Что угрожает Европе

По его словам, президент РФ Владимир Путин занимается разносторонней эскалацией угроз в Европе. Восток Европы он считает своей сферой влияния, особенно на фоне "раздробленности и слабости в Европе".

По его словам, теперь у Запада нет выхода и придется "твердо стоять перед лицом российской агрессии". Волкер назвал пять угроз, с которыми может столкнуться Европа:

Сокращение поставок газа в Европу в преддверии зимы, чтобы дать понять Брюсселю, что европейские санкции угрожают отоплению в домах их граждан. Использование Беларуси для продвижения мигрантов в Европейский Союз. Размещение войск и тяжелой бронетехники в Украине и вокруг нее, особенно в Беларуси, в Крыму и на Донбассе. Новый конфликт на Балканах, разжигая сербский национализм, включая шаги к возможному распаду Боснии и Герцеговины и подрыву независимости Черногории. Вытеснение влияния США и Евросоюза на Южном Кавказе.

Украина в наибольшей опасности

При этом наибольшая угроза идет для Украины из-за скопления войск вблизи границ – военное нападение может быть начато в очень короткие сроки.

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"Россия фактически взяла под контроль Беларусь, а это означает, что Путин теперь может угрожать Украине как с севера, так и с востока", – пишет Волкер.

Он назвал одну из самых благоприятных дат для нападения России на Украину – 8 декабря исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза, что Путин называл величайшей трагедией 20-го века. Также военное напряжение происходит в связи с уходом Меркель из политики, попытками Запада сорвать запуск "Северного потока – 2", выборами во Франции в апреле, выводом войск США из Афганистана.

"Ничто из этого не означает, что Россия безоговорочно привержена новому вторжению в Украину. Скорее Путин ищет уступок и жестов деэскалации со стороны Украины и Запада в обмен на решение не вторгаться. Но тот факт, что он собрал необходимые силы, означает, что решительный ответ Запада необходим, чтобы продемонстрировать, что такой шаг будет слишком дорогостоящим для России", – резюмировал американский дипломат.

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