Волкер назвал пять угроз Путина для Европы и Украины

Угроза военного вторжения России в Украину – это только часть проблем, которые Кремль может создать Европе. Москва может нанести энергетический удар по Евросоюзу либо разжечь новую "горячую точку" на континенте.
Об этом пишет в статье для CEPA бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Что угрожает Европе
По его словам, президент РФ Владимир Путин занимается разносторонней эскалацией угроз в Европе. Восток Европы он считает своей сферой влияния, особенно на фоне "раздробленности и слабости в Европе".
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По его словам, теперь у Запада нет выхода и придется "твердо стоять перед лицом российской агрессии". Волкер назвал пять угроз, с которыми может столкнуться Европа:
- Сокращение поставок газа в Европу в преддверии зимы, чтобы дать понять Брюсселю, что европейские санкции угрожают отоплению в домах их граждан.
- Использование Беларуси для продвижения мигрантов в Европейский Союз.
- Размещение войск и тяжелой бронетехники в Украине и вокруг нее, особенно в Беларуси, в Крыму и на Донбассе.
- Новый конфликт на Балканах, разжигая сербский национализм, включая шаги к возможному распаду Боснии и Герцеговины и подрыву независимости Черногории.
- Вытеснение влияния США и Евросоюза на Южном Кавказе.
Украина в наибольшей опасности
При этом наибольшая угроза идет для Украины из-за скопления войск вблизи границ – военное нападение может быть начато в очень короткие сроки.
"Россия фактически взяла под контроль Беларусь, а это означает, что Путин теперь может угрожать Украине как с севера, так и с востока", – пишет Волкер.
Он назвал одну из самых благоприятных дат для нападения России на Украину – 8 декабря исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза, что Путин называл величайшей трагедией 20-го века. Также военное напряжение происходит в связи с уходом Меркель из политики, попытками Запада сорвать запуск "Северного потока – 2", выборами во Франции в апреле, выводом войск США из Афганистана.
"Ничто из этого не означает, что Россия безоговорочно привержена новому вторжению в Украину. Скорее Путин ищет уступок и жестов деэскалации со стороны Украины и Запада в обмен на решение не вторгаться. Но тот факт, что он собрал необходимые силы, означает, что решительный ответ Запада необходим, чтобы продемонстрировать, что такой шаг будет слишком дорогостоящим для России", – резюмировал американский дипломат.
Военный шантаж Путина
- Западные и украинская разведки сообщают о скоплении большого количества войск РФ вблизи Украины, предрекая возможное вторжение. При этом в Кремле это называют "целенаправленной информационной кампанией и вбросами". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это все нагнетание напряженности, чтобы представить Россию как сторону, которая угрожает процессу урегулирования на Донбассе.
- Украина и Запад уже вовсю готовятся к возможной большой войне. Так, например, администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине.
- США и ЕС разрабатывают план по сдерживанию России от вторжения в Украину – западные партнеры не верят, что Путин зря стягивает к украинской границе свои танки.
- Министр обороны Алексей Резников рассказывал, как Украина будет "встречать" Россию, если та решится напасть. Огромное количество украинцев готовы дать отпор оккупантам.