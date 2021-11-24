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Волкер назвал пять угроз Путина для Европы и Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
24 ноября, 17:11
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В США назвали особенную для Кремля дату, когда Россия может напасть на Украину
Волкер рассказал, какую опасность несет Путин. Коллаж "Сегодня"
Волкер рассказал, какую опасность несет Путин. Коллаж "Сегодня"

Угроза военного вторжения России в Украину – это только часть проблем, которые Кремль может создать Европе. Москва может нанести энергетический удар по Евросоюзу либо разжечь новую "горячую точку" на континенте.

Об этом пишет в статье для CEPA бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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Что угрожает Европе

По его словам, президент РФ Владимир Путин занимается разносторонней эскалацией угроз в Европе. Восток Европы он считает своей сферой влияния, особенно на фоне "раздробленности и слабости в Европе".

По его словам, теперь у Запада нет выхода и придется "твердо стоять перед лицом российской агрессии". Волкер назвал пять угроз, с которыми может столкнуться Европа:

  1. Сокращение поставок газа в Европу в преддверии зимы, чтобы дать понять Брюсселю, что европейские санкции угрожают отоплению в домах их граждан.
  2. Использование Беларуси для продвижения мигрантов в Европейский Союз.
  3. Размещение войск и тяжелой бронетехники в Украине и вокруг нее, особенно в Беларуси, в Крыму и на Донбассе.
  4. Новый конфликт на Балканах, разжигая сербский национализм, включая шаги к возможному распаду Боснии и Герцеговины и подрыву независимости Черногории.
  5. Вытеснение влияния США и Евросоюза на Южном Кавказе.

Украина в наибольшей опасности

При этом наибольшая угроза идет для Украины из-за скопления войск вблизи границ – военное нападение может быть начато в очень короткие сроки.

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"Россия фактически взяла под контроль Беларусь, а это означает, что Путин теперь может угрожать Украине как с севера, так и с востока", – пишет Волкер.

Он назвал одну из самых благоприятных дат для нападения России на Украину – 8 декабря исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза, что Путин называл величайшей трагедией 20-го века. Также военное напряжение происходит в связи с уходом Меркель из политики, попытками Запада сорвать запуск "Северного потока – 2", выборами во Франции в апреле, выводом войск США из Афганистана.

"Ничто из этого не означает, что Россия безоговорочно привержена новому вторжению в Украину. Скорее Путин ищет уступок и жестов деэскалации со стороны Украины и Запада в обмен на решение не вторгаться. Но тот факт, что он собрал необходимые силы, означает, что решительный ответ Запада необходим, чтобы продемонстрировать, что такой шаг будет слишком дорогостоящим для России", – резюмировал американский дипломат.

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Военный шантаж Путина

  • Западные и украинская разведки сообщают о скоплении большого количества войск РФ вблизи Украины, предрекая возможное вторжение. При этом в Кремле это называют "целенаправленной информационной кампанией и вбросами". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это все нагнетание напряженности, чтобы представить Россию как сторону, которая угрожает процессу урегулирования на Донбассе.
  • Украина и Запад уже вовсю готовятся к возможной большой войне. Так, например, администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине.
  • США и ЕС разрабатывают план по сдерживанию России от вторжения в Украину – западные партнеры не верят, что Путин зря стягивает к украинской границе свои танки.
  • Министр обороны Алексей Резников рассказывал, как Украина будет "встречать" Россию, если та решится напасть. Огромное количество украинцев готовы дать отпор оккупантам.

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