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"У нас есть право на защиту": Украина впервые применила Javelin на Донбассе

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 ноября, 16:27
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После турецких Байрактаров пришла очередь и американских противотанковых комплексов
ВСУ применили грозное оружие. Коллаж "Сегодня"
ВСУ применили грозное оружие. Коллаж "Сегодня"

Украина впервые применила в реальном бою на Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Об этом сначала заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, а в Верховной Раде подтвердили это. Зато Россия не в восторге.

ВСУ впервые применили Javelin против оккупантов

На днях главный военный разведчик Украины Кирилл Буданов дал интервью американскому Military Times, в котором рассказал о применении "Джавелина".

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"Буданов сказал мне, что украинские войска использовали Javelin в бою", – написал главный редактор издания Говард Олтмен.

В Раде подтвердили применение Javelin на Донбассе

Глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Игорь Копытин подтвердил эту информацию и добавил, что Украина полностью имеет право применять это вооружение для своей защиты.

"Да, это правда. Наши воины использовали его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и во время каких-то обстоятельств … У нас есть право на защиту своей земли. Именно так, как считаем нужным – с использованием Javelin или Bayraktar, или другого оружия, которое есть на балансе ВСУ. Потому что мы защищаем собственное государство", – написал нардеп в Facebook.

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Он подчеркнул, что разговаривал об этом с американскими партнерами и они поддержали позицию Украины в вопросе применения "Джавелина".

Как отреагировали в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров традиционно обвинил Украину в попытке обострить ситуацию на Донбассе.

"Лично я не видел подобных сообщений (о применении Javelin. – Ред.). Но могу сказать, что если нагнетается такая воинственная риторика, это, вероятно, отражает желание Киева осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу", – сказал российский министр.

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"Джавелины" в Украине

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