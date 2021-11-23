"У нас є право на захист": Україна вперше застосувала Javelin на Донбасі

Після турецьких Байрактарів настала черга і американських протитанкових комплексів

ЗСУ застосували грізну зброю. Колаж "Сьогодні"

Україна вперше застосувала у реальному бою на Донбасі американський протитанковий ракетний комплекс Javelin. Про це спочатку заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, а у Верховній Раді це підтвердили. Проте Росія не в захваті.

ЗСУ вперше застосували Javelin проти окупантів

Днями головний військовий розвідник України Кирило Буданов дав інтерв'ю американському Military Times, у якому розповів про застосування "Джавеліну".

Реклама

"Буданов сказав мені, що українські війська використали Javelin у бою", – написав головний редактор видання Говард Олтмен.

У Раді підтвердили застосування Javelin на Донбасі

Голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін підтвердив цю інформацію і додав, що Україна повністю має право застосовувати це озброєння для свого захисту.

"Так це правда. Наші воїни використовували його під час бою. Поки що не маю права розголошувати, де це сталося і під час яких обставин… Ми маємо право на захист своєї землі. Саме так, як вважаємо за потрібне – з використанням Javelin або Bayraktar, або іншої зброї, яке є на балансі ЗСУ. Бо ми захищаємо власну державу", – написав нардеп у Facebook.

Реклама

Він наголосив, що розмовляв про це з американськими партнерами і вони підтримали позицію України щодо застосування "Джавеліна".

Як відреагували у Росії

Глава МЗС РФ Сергій Лавров традиційно звинуватив Україну у спробі загострити ситуацію на Донбасі.

"Особисто я не бачив подібних повідомлень (про застосування Javelin. – Ред.). Але можу сказати, що якщо нагнітається така войовнича риторика, це, мабуть, відбиває бажання Києва здійснити провокацію та перевести конфлікт у гарячу фазу", – сказав російський міністр.

Реклама

"Джавеліни" в Україні