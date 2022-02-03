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"До партизанщины не дойдет!": Аваков дал прогноз о войне с Россией

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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3 февраля, 21:08
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Арсен Аваков отметил, что сейчас боевой дух в украинской армии не такой, как в 2014 году
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В 2014 году нацгвардейцы имели уровень подготовки 10, а боевой дух – единицу.

Об этом в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" заявил экс-глава МВД Арсен Аваков.

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"А ребята, которые пришли в добробат, ничего не умели: уровень подготовки – единица, а дух – 10. Потому все научились, побратались и воевали прекрасно", – заявил он.

Что сейчас

По мнению Авакова, сейчас в Украине боевой дух армии не тот, что был тогда.

"Нам не нужен переходный период. Поэтому будет работать другая конструкция: Вооруженные силы Украины – основные. И в их распоряжении будет находиться еще один инструмент – силы территориальной обороны. Это такая конструкция, про которую давно говорили. Туда могут пойти добробаты, резервисты и т.д.", – рассказал он.

Экс-глава МВД отметил, что в силы теробороны могут влиться все те, кто хочет защищать Украину с оружием в руках на местах:

"Как может. Кто-то умеет работать с пушками, кто-то – с танками, кто-то ничего не умеет, кто-то может стрелять из гранатомета, кто-то – пехотинцем. Я очень высоко оцениваю этот потенциал – от 2-х до 3-х млн человек".

Арсен Аваков.
Арсен Аваков. / Фото: Украина 24

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Он подчеркнул, что в этом контексте нельзя говорить о партизанской войне:

"Мы не говорим здесь о партизанской войне – это трагедия потом. Это то, что будет догонять любого оккупанта. Я думаю, что мы к этому даже близко не подойдем".

Вопрос обороны

Генерал ВСУ Сергей Кривонос считает, что процессом территориальной обороны должны руководить гражданские, а первые заместители руководителей городов, районов и областей должны помогать в этом. При этом экс-министр обороны Андрей Загороднюк напомнил, что согласно закону о теробороне, мэр Киева является руководителем зоны теробороны столицы, но штабы теробороны являются частью ВСУ.

Сам мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Украине "должны готовиться" к возможной войне с РФ:

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"Мэры городов ответственны в первую очередь за инфраструктуру. В Киеве у нас план есть – я хочу его озвучить. Всю информацию я не могу сказать... Даже у мэров нет так называемого "конверта", когда будет время "Ч", он будет открыт, где будет четко расписан алгоритм действий, что должно произойти. Мы попробовали собрать в Киеве силовиков, задать вопросы".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит необходимости в объявлении мобилизации при нынешнем уровне угрозы со стороны Российской Федерации. По его словам, Украина будет двигаться другим способом.

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