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План обороны Киева и регионов: как украинцев защитить от Путина

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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29 января, 11:14
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Два генерала и экс-министр обороны рассказали, что властям делать уже сейчас
Президент РФ Владимир Путин (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Президент РФ Владимир Путин (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Власть должна передать полномочия по защите городов в рамках территориальной обороны гражданским, но в тесном взаимодействии с военными.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Теробороной должны руководить гражданские

Генерал ВСУ Сергей Кривонос считает, что процессом территориальной обороны должны руководить гражданские, а первые заместители руководителей городов, районов и областей должны помогать в этом.

"Именно гражданские несут ответственность за нормальную жизнедеятельность того района, где находится подразделение теробороны. Именно они понимают, сколько нужно хлеба, где взять резервы… Военные не могут этим заниматься, потому что это не их функционал, и они этого не знают. Задача военных – рассчитать количество сил и средств и организовать охрану объектов. Вопрос в том, чтобы центральная власть не тянула одеяло на себя, а дала самостоятельность в действиях местным", – сказал он.

Сергей Кривонос. Фото: скриншот
Сергей Кривонос. Фото: скриншот

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ВСУ могут делегировать свои обязанности

Экс-министр обороны Андрей Загороднюк напомнил, что согласно закону о теробороне, мэр Киева является руководителем зоны теробороны столицы, но штабы теробороны являются частью ВСУ.

"Готовность к отражению потенциальной агрессии является лучшим сдерживающим фактором. Украина должна быть готова в любом случае. В странах, которые имеют соседа или потенциального врага, чьи силы на порядок выше, чем у этой страны, действует территориальная оборона. Делегировать все только Вооруженным силам – невозможно. Их не хватит, несмотря на постоянную боеготовность. В каждом районе главы городом должны научиться работать с руководителями штабов теробороны. Чем больше учений мы проведем, тем лучше это будет работать в кризисной ситуации. У нас еще есть время на это", – отметил экс-министр.

Андрей Загороднюк. Фото: скриншот
Андрей Загороднюк. Фото: скриншот

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Власть волнует только самосохранение

Генерал-лейтенант Виктор Кононенко считает, что у власти нет желания защищать страну. Ее волнует не агрессия РФ, а самосохранение. Генерал напомнил, что только на прошлой неделе был назначен в Киеве командир бригады теробороны. И сейчас зону теробороны возглавляет Виталий Кличко, а начальник штаба у него – командир 12-й бригады теробороны столицы.

"Только сегодня мы определились по пункту постоянной дислокации, потому что без этого мы не можем сделать место для оружия – мы его не можем завезти. На следующей неделе для киевлян мы запускаем ролики, чтобы все понимали, что схема бомбоубежищ Киева давно есть на соответствующей карте, которая есть на сайте КГГА. Если бы мы начали это с самого начала, мы были бы уже намного дальше", – сказал генерал лейтенант.

Виктор Кононенко. Фото: скриншот
Виктор Кононенко. Фото: скриншот

Сможет ли Россия захватить Киев?

Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош заявил, что в случае масштабного вторжения с Черниговского направления Киев будет очень сложной целью для России, несмотря на близкое до него расстояние. А без поддержки авиации и ракет захватить столицу почти нереально.

По его словам, оккупанты могут сконцентрироваться на Киевском направлении через Черниговскую область. Об этом говорит и то, что к этой части границы россияне подтянули мобильные полевые госпитали, установки для разминирования, понтоны. Также есть зенитно-ракетные комплексы для прикрытия передвижения наземных военных колонн.

Ярош отметил, что со стороны Чернигова до Киева всего 2,5 часа танкового хода, но быстрого нападения на столицу не получится, поскольку ВСУ окажут ожесточенное сопротивление.

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