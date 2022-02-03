Уровень угрозы снизился? У Зеленского отреагировали на резонансное заявление Псаки по России

Дискуссия вокруг угрозы новой эскалации на востоке Европы начала лишаться панических настроений. Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, пишет Интерфакс.
"Политическая и медийная дискуссия вокруг угрозы новой эскалации на востоке Европы наконец-то лишается чрезмерных эмоций. Уже и пресс-секретарь Белого дома госпожа Джен Псаки сказала, что некорректно использовать слово" неизбежно" по отношению к угрозе эскалации", – сказал он.
По его словам, такой результат стал возможным благодаря активности президента Зеленского.
Также он отметил, что публичные заявления Вашингтона по поводу российской угрозы "били" экономике Украины.
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"Панические настроения в политической и медийной средах неизбежно переходили и в бизнес-среду. А значит, били по Украине реальными экономическими потерями", – отметил он.
Что сказала Псаки
США до сих пор считают, что Путин пока не принял решение нападать на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США больше не будут называть возможное новое вторжение России в Украину "неизбежным".
3 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что угроза со стороны России остается, но риска неотвратимого вторжения нет.
В тоже время, глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия заявлял, что Запад и США своими заявлениями о нападении России на Украину "сеют панику". Также он заявлял, что в Украине специально накаляют обстановку, озвучивая различные данные, когда вторгнется Россия в Украину.