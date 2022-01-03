Из-за угрозы вторжения РФ в Украину из ЕС приедут на Донбасс

Боррель в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посетит восток Украины

Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января / Фото: Коллаж: Сегодня

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Украину. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Его первая заграничная поездка в этом году свидетельствует о решительной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной силы и гибридными действиями", – говорится в сообщении.

Боррель в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посетит восток Украины и линию столкновения. После этого будет встреча в Киеве с представителями украинских властей.

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Украина сама за себя

Боррель заявлял, что Украина не может рассчитывать на военную поддержку ЕС в случае вторжения России, так как подписанное Соглашение об ассоциации не предусматривает оборонный альянс. Максимум, чем может помочь Евросоюз – политическая, дипломатическая, экономическая и финансовая помощь.

Также он заявлял, что в отношении возможной новой эскалации на Донбассе стоит надеяться на лучшее и готовиться к худшему.

По его словам, Россия не проявила ни малейшего стремления прекратить конфликт в Украине и сохранить территориальную целостность этой страны