Через загрозу вторгнення РФ в Україну з ЄС приїдуть на Донбас

Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відвідає Україну. Про це повідомляє прес-служба Європейська комісія.
"Його перша закордонна поїздка цього року свідчить про рішучу підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в той час, коли країна стикається з нарощуванням російської військової сили та гібридними діями", – йдеться у повідомленні.
Боррель у супроводі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби відвідає схід України та лінію зіткнення. Після цього буде зустріч у Києві з представниками української влади.
Україна сама за себе
Борель заявляв, що Україна не може розраховувати на військову підтримку ЄС у разі вторгнення Росії, оскільки підписана Угода про асоціацію не передбачає оборонного союзу. Максимум, чим може допомогти Євросоюз – політична, дипломатична, економічна та фінансова допомога.
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Також він заявляв, що стосовно можливої нової ескалації на Донбасі варто сподіватися на краще і готуватися до найгіршого.
За його словами, Росія не виявила жодного прагнення припинити конфлікт в Україні та зберегти територіальну цілісність цієї країни