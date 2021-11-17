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Воювати за Україну ніхто не буде. У ЄС попередили Київ через загрозу РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
17 листопада, 15:59
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Боррель запевнив, що в ЄС солідарні з Україною та залучені до зусиль щодо захисту її територіальної цілісності
Жозеп Боррель нагадав про відсутність оборонного союзу. Фото: колаж "Сьогодні"
Жозеп Боррель нагадав про відсутність оборонного союзу. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна не може розраховувати на військову підтримку ЄС у разі вторгнення Росії. Оскільки підписана Угода про асоціацію не передбачає оборонного союзу. Максимум, чим може допомогти Євросоюз – політична, дипломатична, економічна та фінансова допомога.

Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель, передає Укрінформ.

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"Ми не маємо військового альянсу з Україною. Тож якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні – ми будемо продовжувати діяти точно таким же чином, в рамках дій, які були запроваджені з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі. Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу", – сказав він.

Боррель зазначив, що ЄС дуже уважно стежить за розвитком ситуації в Україні. За його словами, ЄС має лише ту інформацію щодо поточної ситуації на східному кордоні України, яка була надана українською та американською сторонами.

Водночас Боррель нагадав, що двостороння Угода про асоціацію, яку уклали ЄС і Україна, охоплює широке коло питань, але не передбачає створення військового союзу.

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"Ми маємо Угоду про асоціацію, Східне партнерство, які охоплюють широке коло питань. Ми маємо солідарність з Україною, і ми залучені до зусиль із захисту та підтримки територіальної цілісності України. Все буде продовжуватися саме таким чином", – зазначив він.

Які країни вже висловили військову підтримку Україні

  • У Великій Британії заявили про готовність направити в Україну приблизно 600 бійців сил спецпризначення. Підготовка почалася після того, як голови оборонних відомств та MI-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін становить явну та реальну небезпеку для України та Заходу.
  • Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст також заговорив про можливість відправити шведських військовослужбовців до України в рамках навчальної місії під керівництвом ЄС.

Також нагадаємо, Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною.

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