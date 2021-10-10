Из-за "пленок Медведчука" у дома Порошенко произошли столкновения (видео)

Накануне появились записи разговора кума Путина, в которых он упоминал пятого президента Украины – активисты пошли на разборки

Активисты пытались прорваться в дом Порошенко. Коллаж "Сегодня"

После появления новых "пленок Медведчука", на которых якобы фигурирует и пятый президент Украины, активисты пришли к дому Петра Порошенко в Козине под Киевом требовать объяснений.

Соответствующее видео столкновений опубликовала в Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

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По ее словам, активисты начали прорываться в дом Порошенко.

Пятого президента защищали его сторонники – молодые люди крепкого телосложения. На место акции протеста также прибыло большое количество правоохранителей. В какой-то момент начались жесткие столкновения между противоборствующими сторонами, в ход пошли и правоохранители – возникла большая толкучка.

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Активисты отмечали, что пришли к Порошенко требовать объяснений, как он связан с Медведчуком и помогал ли в финансировании боевиков т.н. "Л/ДНР".

В полиции Киевской области сообщили, что планировалась мирная акция двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране. Однако участники акции несколько раз пытались начать потасовку, которую полицейские неоднократно прекращали.

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На месте происшествия публичный порядок обеспечивали свыше 60 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев.

Из-за чего начались разборки под домом Порошенко

8 октября на брифинге генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов обнародовали записи разговоров Медведчука с российскими должностными лицами, которые обсуждали схему спонсирования боевиков в ОРДЛО через украинский банк.

Кум Путина неоднократно упоминал т.н. "нашего главного", "руководителя", а потом и прямо сказал "Петр Алексеевич". Речь шла о том, что все махинации делались с разрешения тогдашнего президента.

Генпрокурор и глава СБУ на просьбы журналистов не называли фамилии Порошенко и не говорили о его возможной причастности к схемам Медведчука. При этом самому куму Путина объявили о новом подозрении в госизмене и финансировании терроризма.

Напомним, одни из последних записей журналисты Bihus.info обнародовали в мае. Судя по записи от 17 мая, Медведчук регулярно общался с Порошенко.

24 мая в "прослушке" речь шла о том, как Медведчук получил трубопровод. На записи нардеп упоминал "главного" (возможно, речь шла о Порошенко).