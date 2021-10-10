Через "плівки Медведчука" біля будинку Порошенка відбулися зіткнення (відео)

Напередодні з'явилися записи розмови кума Путіна, в яких він згадував п'ятого президента України – активісти пішли на розбірки

Активісти намагалися прорватися в будинок Порошенка. Колаж "Сьогодні"

Після появи нових "плівок Медведчука", на яких нібито фігурує і п'ятий президент України, активісти прийшли до будинку Петра Порошенка в Козині під Києвом вимагати пояснень.

Відповідне відео зіткнень опублікувала в Facebook нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

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За її словами, активісти почали прориватися в будинок Порошенка.

П'ятого президента захищали його прихильники – молоді люди міцної статури. На місце акції протесту також прибула велика кількість правоохоронців. У якийсь момент почалися жорсткі сутички між протиборчими сторонами, в хід пішли і правоохоронці – виникла велика штовханина.

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Активісти відзначали, що прийшли до Порошенка вимагати пояснень, як він пов'язаний з Медведчуком і чи допомагав у фінансуванні бойовиків т.зв. "Л/ДНР".

У поліції Київської області повідомили, що планувалася мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні. Однак учасники акції кілька разів намагалися почати бійку, яку поліцейські неодноразово припиняли.

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На місці події публічний порядок забезпечували понад 60 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу і спецназівців.

Через що почалися розбірки під будинком Порошенка

8 жовтня на брифінгу генеральний прокурор Ірина Венедіктова і глава СБУ Іван Баканов оприлюднили записи розмов Медведчука з російськими посадовими особами, які обговорювали схему спонсорування бойовиків в ОРДЛО через український банк.

Кум Путіна неодноразово згадував т.зв. "нашого головного", "керівника", а потім і прямо сказав "Петро Олексійович". Йшлося про те, що всі махінації робилися з дозволу тодішнього президента.

Генпрокурор і голова СБУ на прохання журналістів не називали прізвища Порошенка і не говорили про його можливу причетність до схем Медведчука. При цьому самому куму Путіна оголосили про нову підозру в держзраді і фінансуванні тероризму.

Нагадаємо, одні з останніх записів журналісти Bihus.info оприлюднили у травні. Судячи із запису від 17 травня, Медведчук регулярно спілкувався з Порошенком.

24 травня в "прослушці" йшлося про те, як Медведчук отримав трубопровід. На запису нардеп згадував "головного" (можливо, йшлося про Порошенка).