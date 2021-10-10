Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Влада Події

Через "плівки Медведчука" біля будинку Порошенка відбулися зіткнення (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
10 жовтня, 11:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Напередодні з'явилися записи розмови кума Путіна, в яких він згадував п'ятого президента України – активісти пішли на розбірки
Активісти намагалися прорватися в будинок Порошенка. Колаж "Сьогодні"
Активісти намагалися прорватися в будинок Порошенка. Колаж "Сьогодні"

Після появи нових "плівок Медведчука", на яких нібито фігурує і п'ятий президент України, активісти прийшли до будинку Петра Порошенка в Козині під Києвом вимагати пояснень.

Відповідне відео зіткнень опублікувала в Facebook нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

Реклама

За її словами, активісти почали прориватися в будинок Порошенка.

П'ятого президента захищали його прихильники – молоді люди міцної статури. На місце акції протесту також прибула велика кількість правоохоронців. У якийсь момент почалися жорсткі сутички між протиборчими сторонами, в хід пішли і правоохоронці – виникла велика штовханина.

Реклама

Активісти відзначали, що прийшли до Порошенка вимагати пояснень, як він пов'язаний з Медведчуком і чи допомагав у фінансуванні бойовиків т.зв. "Л/ДНР".

У поліції Київської області повідомили, що планувалася мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні. Однак учасники акції кілька разів намагалися почати бійку, яку поліцейські неодноразово припиняли.

Реклама

На місці події публічний порядок забезпечували понад 60 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу і спецназівців.

Через що почалися розбірки під будинком Порошенка

  • 8 жовтня на брифінгу генеральний прокурор Ірина Венедіктова і глава СБУ Іван Баканов оприлюднили записи розмов Медведчука з російськими посадовими особами, які обговорювали схему спонсорування бойовиків в ОРДЛО через український банк.
  • Кум Путіна неодноразово згадував т.зв. "нашого головного", "керівника", а потім і прямо сказав "Петро Олексійович". Йшлося про те, що всі махінації робилися з дозволу тодішнього президента.
  • Генпрокурор і голова СБУ на прохання журналістів не називали прізвища Порошенка і не говорили про його можливу причетність до схем Медведчука. При цьому самому куму Путіна оголосили про нову підозру в держзраді і фінансуванні тероризму.

Нагадаємо, одні з останніх записів журналісти Bihus.info оприлюднили у травні. Судячи із запису від 17 травня, Медведчук регулярно спілкувався з Порошенком.

24 травня в "прослушці" йшлося про те, як Медведчук отримав трубопровід. На запису нардеп згадував "головного" (можливо, йшлося про Порошенка).

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

10 жовтня 1991. В Центральній виборчій комісії були вручені посвідчення кандидатам на посаду президента України

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Короновірус за тиждень

86 068

захворіло за тиждень в Україні

+37%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти