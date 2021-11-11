"Ищу адвоката, но дорого": Ницой рассказала об ее уголовном деле из-за украинского языка

Ницой узнала от журналистов об открытии дела против нее

Ницой узнала об открытии дела из СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

Писательница, активистка и защитница украинского языка Лариса Ницой в интервью изданию "Сегодня" рассказала, что открытое против нее дело по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков, было сфабриковано.

"Правоохранители и не хотели открывать это дело, потому что понимали, как оно глупо и шито белыми нитями, но полицию обязал Печерский райсуд. Тот самый суд, который судит добровольцев и майдановцев", – сказала она.

Также она рассказала, что пока еще не было допросов и сейчас ищет адвоката.

"Допросов еще не было, я о открытом на меня деле узнала от журналистов и теперь ищу адвоката. Хочу отметить, что для моей семьи юридические услуги слишком дороги", – сказала она.

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