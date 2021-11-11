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"Шукаю адвоката, але дорого": Ніцой розповіла про її кримінальну справу через українську мову

Наталія Магдик Наталія Магдик
11 листопада, 18:00
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Ніцой дізналася від журналістів про відкриття справи проти неї
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Письменниця, активістка та захисниця української мови Лариса Ніцой в інтерв'ю виданню Сьогодні розповіла, що відкрита проти неї справа за фактом порушення рівноправності громадян залежно була сфабрикована.

"Правоохоронці і не хотіли відкривати цю справу, бо розуміли, як вона безглузда і шита білими нитками, але поліцію зобов'язав Печерський райсуд. Той самий суд, який судить добровольців та майданівців", – сказала вона.

Також вона розповіла, що поки що не було допитів і зараз шукає адвоката.

"Допитування ще не було, я про відкриту на мене справу дізналася від журналістів і тепер шукаю адвоката. Хочу зазначити, що для моєї родини юридичні послуги надто дорогі", – сказала вона.

За що на Ніцой порушили справу

  • 2 листопада стало відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження проти Лариси Ніцой та екс-депутати Ради Ірина Фаріон через образи з їхнього боку на адресу українських олімпійців та футболістів національної збірної з футболу.
  • Розслідування розпочали у жовтні за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) кримінального кодексу України. Підставою для започаткування справи стало рішення суду від 4 жовтня, який зобов'язав зробити це. Заяву на Фаріон та Ніцой до правоохоронних органів написав харківський адвокат Денис Ярославський.
  • Так, раніше Фаріон назвала олімпійську медалістку Ярославу Магучих "біомусором" за її фото на Олімпіаді із російською спортсменкою.
  • У свою чергу Ніцой виругала українських спортсменок на Олімпіаді в Токіо, які давали коментар російською мовою. Проте конкретних прізвищ не назвала. Дісталося від неї ще й футболісту Артему Довбику у, який забив переможний гол у матчі Україна-Швеція та вивів команду до чвертьфіналу Євро-2020.

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