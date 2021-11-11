"Шукаю адвоката, але дорого": Ніцой розповіла про її кримінальну справу через українську мову

Ніцой дізналася від журналістів про відкриття справи проти неї

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Письменниця, активістка та захисниця української мови Лариса Ніцой в інтерв'ю виданню Сьогодні розповіла, що відкрита проти неї справа за фактом порушення рівноправності громадян залежно була сфабрикована.

"Правоохоронці і не хотіли відкривати цю справу, бо розуміли, як вона безглузда і шита білими нитками, але поліцію зобов'язав Печерський райсуд. Той самий суд, який судить добровольців та майданівців", – сказала вона.

Також вона розповіла, що поки що не було допитів і зараз шукає адвоката.

"Допитування ще не було, я про відкриту на мене справу дізналася від журналістів і тепер шукаю адвоката. Хочу зазначити, що для моєї родини юридичні послуги надто дорогі", – сказала вона.

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