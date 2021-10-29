Хватит ли кислорода больным COVID-19: "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии поднимут важный вопрос – нужно ли отправлять в тюрьму за подделку COVID-сертификатов

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" поговорят о катастрофический эпидситуации в стране и обсудят проблему вакцинации.

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В программе поднимут вопросы, нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев, эффективно ли украинская власть борется с эпидемией и хватит ли больным в Украине кислорода.

Также еще одна болезненная для Украины тема – стоит ли отправлять в тюрьму продавцов и покупателей поддельных сертификатов вакцинации.

Гостям студии будут:

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