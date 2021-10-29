Чи вистачить кисню хворим на COVID-19: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" поговорять про катастрофічну епідситуацію в країні та обговорять проблему вакцинації.
У програмі порушать питання, чи потрібно вводити обов'язкову вакцинацію для українців, чи українська влада ефективно бореться з епідемією і чи вистачить кисню хворим в Україні.
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Також ще одна болісна для України тема – чи варто відправляти у в'язницю продавців та покупців підроблених сертифікатів вакцинації.
Гостям студії будуть:
- заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін;
- перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін;
- народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайло Радуцький;
- генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов;
- лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко;
- засновник та співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко;
- лідер партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман;
- мер Києва Віталій Кличко;
- лікар-педіатр, телеведучий Євген Комаровський;
- міністр охорони здоров'я України (2020–2021) Максим Степанов;
- лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль;
- голова благодійної організації "СВОЇ" Леся Литвинова;
- директор департаменту з регіонального розвитку "Метінвест Холдинг" Олександр Вишняков;
- мер Скадовська Олександр Яковлєв;
- лікар Міхеїла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе.