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СЬОГОДНІ Влада Події

Чи вистачить кисню хворим на COVID-19: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
29 жовтня, 11:10
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Гості студії порушать важливе питання – чи потрібно відправляти до в'язниці за підробку COVID-сертифікатів

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" поговорять про катастрофічну епідситуацію в країні та обговорять проблему вакцинації.

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У програмі порушать питання, чи потрібно вводити обов'язкову вакцинацію для українців, чи українська влада ефективно бореться з епідемією і чи вистачить кисню хворим в Україні.

Також ще одна болісна для України тема – чи варто відправляти у в'язницю продавців та покупців підроблених сертифікатів вакцинації.

Гостям студії будуть:

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  • заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін;
  • перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін;
  • народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайло Радуцький;
  • генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов;
  • лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко;
  • засновник та співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко;
  • лідер партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман;
  • мер Києва Віталій Кличко;
  • лікар-педіатр, телеведучий Євген Комаровський;
  • міністр охорони здоров'я України (2020–2021) Максим Степанов;
  • лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль;
  • голова благодійної організації "СВОЇ" Леся Литвинова;
  • директор департаменту з регіонального розвитку "Метінвест Холдинг" Олександр Вишняков;
  • мер Скадовська Олександр Яковлєв;
  • лікар Міхеїла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе.

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