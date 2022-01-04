Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее
СЕГОДНЯ Власть События

"Хочу передать послание…" Боррель объяснил, зачем едет в Украину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 января, 17:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глава европейской дипломатии в том числе побывает на Донбассе и сам увидит, что натворила Россия
Целью его визита в Киев является сосредоточение внимания на политической ситуации и ситуации в сфере безопасности в Украине
Целью его визита в Киев является сосредоточение внимания на политической ситуации и ситуации в сфере безопасности в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Никто без Украины не будет решать ее судьбу. Евросоюз обещает не бросить Украину в случае нападения России. Об этом в интервью PAP сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Украина является стратегическим партнером ЕС, и если Россия решится на дальнейшую агрессию по отношению к Украине, то ЕС готов к решительной реакции.

Реклама

Также он отметил, что целью его визита в Киев является сосредоточение внимания на политической ситуации и ситуации в сфере безопасности в Украине в свете напряжения, вызванного действиями России.

"Хочу передать послание сильной европейской поддержки, а также подчеркнуть, что каждая провокация или агрессия со стороны РФ в Украине будет иметь серьезные последствия. Хочу также подчеркнуть, что Украина, как и любая другая страна мира, имеет право и свободу выбирать союзы и политические партнерства, это касается и безопасности. Без Украины никто не будет решать дела, связанные с Украиной", – заявил Боррель.

Он подчеркнул, что любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь "конкретные и серьезные последствия".

"Мы и в дальнейшем тесно координируемся и ведем консультации с нашими трансатлантическими и другими партнерами в этой сфере. В более широком контексте эта ситуация грозит стабильности и безопасности не только Украины, но и региона. Свои усилия мы концентрируем на понижении напряжения и предотвращении ухудшения ситуации. Однако если Россия решится на дальнейшие нарушения или агрессию в отношении Украины, то мы готовы к решительной реакции", – подчеркнул Боррель.

Он подчеркнул, что Украина является одним из ближайших соседей и стратегическим партнером ЕС. Следовательно, о безопасности Украины и региона нельзя дискутировать без всех важных актеров за столом переговоров. Поэтому ЕС не может быть сторонним наблюдателем переговоров, если Россия действительно хочет говорить о европейской архитектуре безопасности.

Реклама

Боррель отметил, что ЕС и страны-члены поддерживают регулярный контакт с украинскими партнерами.

"Суверенитет и территориальная целостность Украины должны уважаться и поддерживаться. Именно поэтому я еду в Украину с моим первым визитом в 2022 году", – констатировал Боррель.

Визит в Украину

Боррель в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посетит восток Украины и линию разграничения. После этого будет встреча в Киеве с представителями украинских властей.

Украина сама за себя

Боррель заявлял, что Украина не может рассчитывать на военную поддержку ЕС в случае вторжения России, так как подписанное Соглашение об ассоциации не предусматривает оборонный альянс. Максимум, что может Евросоюз, – политическая, дипломатическая, экономическая и финансовая помощь.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
4 января. Эдриан Смит. В этот день 12 лет назад (2010) в городе Дубай состоялось торжественное открытие небоскреба “Бурдж-Халифа”, спроектированного американским архитектором Эдрианом Смитом…
На встречу с героем!
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

28 852

заболело за неделю в Украине

-11%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять