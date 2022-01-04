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"Хочу передати послання..." Боррель пояснив, навіщо їде до України

Наталія Магдик Наталія Магдик
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4 січня, 17:45
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Глава європейської дипломатії побуває на Донбасі і сам побачить, що наробила Росія
Метою його візиту до Києва є зосередження уваги на політичній ситуації та ситуації у сфері безпеки в Україні
Метою його візиту до Києва є зосередження уваги на політичній ситуації та ситуації у сфері безпеки в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Ніхто без України не вирішуватиме її долі. Євросоюз обіцяє не покинути Україну у разі нападу Росії. Про це в інтерв'ю PAP сказав високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, Україна є стратегічним партнером ЄС, і якщо Росія зважиться на подальшу агресію щодо України, то ЄС готовий до рішучої реакції.

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Також він зазначив, що метою його візиту до Києва є зосередження уваги на політичній ситуації та ситуації у сфері безпеки в Україні у світлі напруження, спричиненого діями Росії.

"Хочу передати послання сильної європейської підтримки, а також наголосити, що кожна провокація чи агресія з боку РФ в Україні матиме серйозні наслідки. Хочу також наголосити, що Україна, як і будь-яка інша країна світу, має право та свободу обирати союзи та політичні партнерства , це стосується і безпеки. Без України ніхто не вирішуватиме справ, пов'язаних з Україною", – заявив Боррель.

Він наголосив, що будь-яка подальша агресія РФ проти України матиме "конкретні та серйозні наслідки".

"Ми і надалі тісно координуємося, і ведемо консультації з нашими трансатлантичними та іншими партнерами у цій сфері. У ширшому контексті ця ситуація загрожує стабільності та безпеці не лише України, а й регіону. Свої зусилля ми концентруємо на зниженні напруги та запобіганні погіршенню ситуації Проте якщо Росія зважиться на подальші порушення або агресію стосовно України, то ми готові до рішучої реакції", – наголосив Боррель.

Він наголосив, що Україна є одним із найближчих сусідів та стратегічним партнером ЄС. Відтак про безпеку України та регіону не можна дискутувати без усіх важливих акторів за столом переговорів. Тому ЄС не може бути стороннім спостерігачем переговорів, якщо Росія справді хоче говорити про європейську безпекову архітектуру.

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Боррель зазначив, що ЄС та країни-члени підтримують регулярний контакт із українськими партнерами.

"Суверенітет та територіальна цілісність України мають поважатися та підтримуватися. Саме тому я їду в Україну з моїм першим візитом 2022 року", – констатував Боррель.

Візит до України

Борель у супроводі міністра закордонних справ Дмитра Куліби відвідає схід України та лінію розмежування. Після цього буде зустріч у Києві з представниками української влади.

Україна сама за себе

Борель заявляв, що Україна не може розраховувати на військову підтримку ЄС у разі вторгнення Росії, оскільки підписана Угода про асоціацію не передбачає оборонного союзу. Максимум, що може Євросоюз, – політична, дипломатична, економічна та фінансова допомога.

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