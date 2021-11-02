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Гордон: Ермак может стать следующим президентом Украины

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
2 ноября, 22:10
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Известный журналист назвал Ермака более влиятельным, чем был Медведчук и Табачник
Дмитрий Гордон верит в политическое будущее Андрея Ермака / Коллаж "Сегодня"
Дмитрий Гордон верит в политическое будущее Андрея Ермака / Коллаж "Сегодня"

На следующих выборах в президенты Украины среди кандидатов может оказаться руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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Сильная кандидатура

"Когда меня спрашивают о будущих кандидатах в президенты Украины, я вам первый может скажу, я думаю, среди кандидатов может оказаться Андрей Борисович Ермак. Потому что он за это время настолько поднаторел в государственном управлении, он настолько освоил эту науку, причем, он – талантливый человек. Он – юрист, он взялся ни с улицы, у него большой бэкграунд был до президентства Зеленского. И у меня, кстати, есть ощущение, что Владимир Александрович не пойдет на второй срок. Поэтому надо уже присматриваться к кандидатам в президенты", – заявил Гордон в эфире программы "Время Голованова".

Также Дмитрий Гордон сравнил нынешнего главу Офиса президента с предыдущими руководителями этого органа власти, который раньше назывался Администрация президента Украины.

"У меня есть ощущение, оно мое, что страной руководит именно Андрей Ермак. Причем, такого сильного руководителя Офиса президента я еще не видел. Мы видели сильных людей во главе этого ведомства. Дмитрия Табачника, назову, Виктора Медведчука – это люди очень серьезные, на которых держалось все. Балогу можно назвать, конечно же. Но Андрей Ермак гораздо круче этих людей. Присмотритесь к нему. Это выдающаяся фигура в современном украинском политикуме", – заявил Гордон в эфире программы "Время Голованова".

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Дела Ермака

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