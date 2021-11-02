Гордон: Єрмак може стати наступним президентом України

Відомий журналіст назвав Єрмака більш впливовим, ніж був Медведчук та Табачник

Дмитро Гордон вірить у політичне майбутнє Андрія Єрмака / Колаж "Сьогодні"

На наступних виборах у президенти серед кандидатів може опинитися керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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Сильна кандидатура

"Коли мене запитують про майбутніх кандидатів у президенти України, я вам перший може скажу, я думаю, що серед кандидатів може опинитися Андрій Борисович Єрмак. Тому що він за цей час настільки зміцнився у державному управлінні, він настільки освоїв цю науку, причому він – талановита людина. Він – юрист, він узявся не з вулиці, у нього великий бекграунд був до президентства Зеленського. І в мене, до речі, є відчуття, що Володимир Олександрович не піде на другий строк. Тому треба вже придивлятися до кандидатів у президенти", – заявив Гордон в ефірі програми "Час Голованова".

Також Дмитро Гордон порівняв нинішнього главу Офісу президента з попередніми керівниками цього органу влади, який раніше мав назву Адміністрація президента України.

"У мене є відчуття, воно моє, що країною керує саме Андрій Єрмак. Причому такого сильного керівника Офісу президента я ще не бачив. Ми бачили сильних людей на чолі цього відомства. Дмитра Табачника, назву, Віктора Медведчука – це люди дуже серйозні, на яких трималося все. Балогу можна назвати, звичайно ж. Але Андрій Єрмак набагато крутіший за цих людей. Придивіться до нього. Це видатна постать у сучасному українському політикумі" , – заявив Гордон в ефірі програми "Час Голованова".

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Справи Єрмака