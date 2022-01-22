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Германия открестилась от скандального заявления главы ВМС о Крыме

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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22 января, 20:31
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В министерстве обороны страны заявили, что вице-адмирал не выражал официальной позиции
Кай-Ахим Шенбах, глава ВМС Германии. Коллаж "Сегодня"
Кай-Ахим Шенбах, глава ВМС Германии. Коллаж "Сегодня"

В оборонном ведомстве ФРГ прокомментировали нашумевшее заявление высказывания главнокомандующего Военно-морскими силами Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о Крыме. Ведомство назвало его "никоим образом не соответствующими позициям федерального министерства обороны", сообщает немецкое издание Bild.

Командующий ВМС должен выступить с рапортом перед генеральным инспектором ВС Германии Эберхардом Цорном по поводу своих скандальных заявлений, пишет издание.

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В газете подчеркивается, что слова Шенбаха являются шокирующими, потому что Крым был аннексирован Россией в 2014 году в нарушение международного права. Политики всего мира признают полуостров не российским, а украинским.

Вице-адмирал пошел на попятную

Сам командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах также заявил, что его заявления об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией государства.

"Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент по ситуации на местах. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии", — написал Шенбах в Twitter.

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Также он добавил, что его заявление было необдуманным, и он неправильно оценил ситуацию. "Это была явная ошибка", — написал вице-адмирал.

Что говорил командующий ВМС Германии

"Крым потерян и никогда не вернется", — сказал инспектор ВМФ в двухминутном видео, которое появилось в Twitter. Также он заявил, что президент России не собирается захватывать территории Украины.

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По мнению Шенбаха, Владимир Путин заинтересован не в том, чтобы иметь "маленькую полоску" украинской земли, его цель — расколоть Евросоюз и добиться уважения.

"Да на самом деле он просто хочет уважения. Но боже, для нас проявить немного уважения – это ничего не стоит. Если бы я решал, то лучше дать ему то уважение, которого он требует, а может и заслуживает. Россия – древнее и важное государство", — заявил вице-адмирал.

Также он высказался по поводу членства в НАТО. По его словам, Украина не может вступить в Альянс из-за оккупации части ее территории. Он отметил, что критериям вступления в НАТО в настоящий момент соответствует Грузия, но все-таки он считает ее принятие в Альянс неразумным.

Реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины заявило, что считает категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. В ведомстве требуют разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы.

Кроме того, из-за слов командующего ВМС в МИД вызвала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. В министерстве отметили категорическую неприемлемость высказываний о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и о том, что она не может отвечать критериям членства в НАТО. Послу выражено глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подобные заявления не соответствуют уровню отношений Украины и Германии и текущей ситуации безопасности.

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