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Німеччина відхрестилася від скандальної заяви голови ВМС про Крим

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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22 січня, 20:31
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У міністерстві оборони країни заявили, що віцеадмірал не висловлював офіційної позиції

В оборонному відомстві ФРН прокоментували заяву головнокомандувача Військово-морськими силами Німеччини віцеадмірала Кая-Ахіма Шенбаха про Крим. Відомство назвало його "такими, що ніяк не відповідають позиціям федерального міністерства оборони", повідомляє німецьке видання Bild.

Командувач ВМС має виступити з рапортом перед генеральним інспектором ВС Німеччини Еберхардом Цорном щодо своїх скандальних заяв, пише видання.

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У газеті наголошується, що слова Шенбаха є шокуючими, тому що Крим був анексований Росією у 2014 році, порушуючи міжнародне право. Політики всього світу визнають острів не російським, а українським.

Віцеадмірал відступився

Сам командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах також заявив, що його заяви про Україну є особистою думкою, а не офіційною позицією держави.

"Мої заяви про безпекову політику в аналітичному центрі в Індії висловлювали мою особисту думку на той момент щодо ситуації на місцях. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції Міністерства оборони Німеччини", – написав Шенбах у Twitter.

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Також він додав, що його заява була необдуманою, і він неправильно оцінив ситуацію. "Це була очевидна помилка", – написав віцеадмірал.

Що говорив командувач ВМС Німеччини

"Крим втрачено і ніколи не повернеться", – сказав інспектор ВМФ у двохвилинному відео, яке з'явилося у Twitter. Також він заявив, що президент Росії не має наміру захоплювати території України.

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На думку Шенбаха, Володимир Путін зацікавлений не в тому, щоб мати "маленьку смужку" української землі, його мета – розколоти Євросоюз та домогтися поваги.

"Так насправді він просто хоче поваги. Але боже, для нас виявити трохи поваги – це нічого не варте. Якби я вирішував, то краще дати йому ту повагу, яку він вимагає, а може й заслуговує. Росія – давня і важлива держава", – заявив віцеадмірал.

Також він висловився щодо членства нашої країни в НАТО. За його словами, Україна не може вступити до Альянсу через окупацію частини території. Він зазначив, що критеріям вступу до НАТО зараз відповідає Грузія, проте він вважає її прийняття до Альянсу нерозумним.

Реакція України

Міністерство закордонних справ України заявило, що вважає категорично неприйнятними висловлювання Кая-Ахіма Шенбаха. У відомстві вимагають роз'яснення з боку німецького уряду як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи.

До того ж, через слова командувача ВМС до МЗС викликали посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен. У міністерстві наголосили на категоричній неприйнятності висловлювань про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України, і про те, що вона не може відповідати критеріям членства в НАТО. Послу висловлено глибоке розчарування щодо позиції уряду Німеччини щодо ненадання Україні оборонної зброї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що подібні заяви не відповідають рівню відносин України та Німеччини та поточній ситуації безпеки.

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